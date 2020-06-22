Кому из волгоградцев и в каком случае сделают тест на коронавирус и антитела

Если верить экспертам из регионального управления здравоохранения и Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в Волгоградской области стабилизировалась. Уверяют, что у нас достаточно мест в госпиталях для заболевших COVID-19, что есть вся необходимая аппаратура, и мы нарастили число тестов. Но волгоградцы жалуются, что им отказываются делать тесты на ковид даже в случае близкого контакта с умершим от коронавируса или заболевшим человеком.

Кому и в каком случае после контакта с заболевшим COVID-19 должны провести тестирование?

Этот вопрос мы переадресовали заместителю руководителя облздрава Николаю Алимову. И он рассказал об изменениях в тестировании контактных.

- Действительно, правила по тестированию контактных лиц несколько изменились. Раньше биоматериал на исследование брали дважды – сразу, когда понимали, что люди попали в список контактных и на 10-й день (даже, если не было симптомов). Сейчас эксперты пришли к выводу, что необходимости двойного тестирования нет - в течение первых дней с момента заражения анализ может ничего не показать. Теперь в рекомендациях Минздрава указано: если у человека, контактировавшего с больным COVID-19, нет симптомов инфекции, то тестирование проводят единоразово – на 10-й день после получения статуса «контактного».

- А если к контактному с заболевшим человеку так и не пришли, чтобы сделать тест? Как быть, куда обращаться?

- В каждой поликлинике у регистратуры висят большие плакаты, на которых указан телефон «горячей линии» (имеется у каждой поликлиники) и мобильный телефон дежурного администратора.

Такие плакаты мы установили давно до пандемии – в рамках улучшения качества обслуживания населения. Сейчас сориентировали этих администраторов на прием жалоб и вопросов, в первую очередь связанных с коронавирусом. Так что на уровне учреждения можно решить все соответствующие вопросы.

- Сколько в Волгограде и области сейчас делают тестов на коронавирус в день?

- Сейчас потребность в тестах увеличилась, так как теперь обязательное тестирование проводят всем перед плановой госпитализацией и перед отправкой на санаторно-курортное лечение. На данный момент исследования проводят в девяти лабораториях Волгограда, включая лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора», и наши подведомственные лаборатории. Они успевают сделать порядка 2200-2800 обследований в сутки.

По данным регионального Роспотребнадзора, последние сутки, 21 июня, было проведено 2932 исследований на наличие нового коронавируса. Всего с начала пандемии в Волгоградской области выполнили 165 тысяч исследований по диагностике COVID-19.

- Когда в Волгограде начнут делать бесплатные тесты на антитела к коронавирусу?

- Пока не принято решение со стороны Фонда обязательного медицинского страхования в отношении оплаты их, как страхового случая. Как только будет такое решение, так сразу и начнем делать тесты на антитела. Если нет, будем искать какие-то другие варианты.

Напомним, месяц назад в облздраве обещали, что начнут тестировать волгоградцев на антитела в июне 2020-го.

При этом тестирование на антитела уже проводят ряд частных клиник Волгограда. Вопрос только в цене.

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