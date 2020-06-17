Отец подростка, готовившего взрыв в школе, опасается за здоровье сына в СИЗО

В Волгограде продолжается расследование уголовного дела по двум статьям: приготовление к убийству и изготовление взрывчатых веществ . Единственный обвиняемый – 14-летний Федор*. Мальчишка в течение многих месяцев готовил свой план. На балконе у него нашли 18 коктейлей молотовых, заготовки для взрывчатых веществ, а в большой тетради – подробное описание изготовления взрывчатых веществ. По имеющимся у следствия данным, парень собирался устроить взрыв в школе, в которую он ходил до того, как перешел на домашнее обучение. Статьи тяжелые, так что возраст у него подсудный. Сейчас он находится в СИЗО. Правда, родители подростка сомневаются, что условия содержания за решеткой подходят для их сына. Ведь у него подтвержденный медсправками диагноз – проблемы с психикой.

- Отец пришел ко мне на прием с просьбой проконтролировать как содержится его сын, - рассказывает Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. - Мужчина очень переживает за ребенка. Я обратилась в управление федеральной службы наказания, чтобы они внимательно отнеслись к мальчишке: оказали ему необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/784938" frameborder="0"></iframe> В Волгограде несовершеннолетний школьник задержан за изготовление взрывных устройств.

Кстати, если изначально была информация, что подростка воспитывали мама с бабушкой, то сейчас уже известно, что он вырос в полной семье. Родители развелись всего пару месяцев назад.

Мальчишка из-за своего диагноза то ходил в школу, то был на домашнем обучении. Открытых конфликтов в учебном заведении у него не было. Но в силу диагноза он мог даже брошенную мимоходом фразу принять как смертельное оскорбление и замыслить месть.

Кстати, родители знали об увлечении сына взрывоопасными веществами. Но по словам отца, сочли это проявлением мужских черт. Мол, сами чего только не взрывали в оврагах, когда были подростками.

В последний год Федор практически перестал пускать родителей в свою комнату. Чем он там занимался, они не знали. Тем более, не проверяли соцсети, в которых он сидел постоянно. Уважали его личное пространство – переходный возраст, и не такое бывает. В виновность сына они категорически отказываются верить. Считают что все его записи и коктейли Молотова на балконе – баловство. На убийство он не способен. Но другого мнения от родителей никто и не ожидал.

- Я могу с уверенностью сказать, что все необходимые экспертизы, в том числе и медицинские, будут сделаны. Подросток получит то наказание, которое заслужил: ни больше и не меньше. Мы будем держать ситуацию на контроле, - заверила Нина Болдырева.

* имя ребенка изменено по требованиям законодательства

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