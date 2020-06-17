2020-06-17T20:54:31+03:00
Происшествия

Отец подростка, готовившего взрыв в школе, опасается за здоровье сына в СИЗО

Волгоградец считает сына невиновным
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подросток в последнее время перестал пускать родителей в свою комнату. Фото: с личной странички мальчика в соцсетяхПодросток в последнее время перестал пускать родителей в свою комнату. Фото: с личной странички мальчика в соцсетях
Изменить размер текста:

В Волгограде продолжается расследование уголовного дела по двум статьям: приготовление к убийству и изготовление взрывчатых веществ . Единственный обвиняемый – 14-летний Федор*. Мальчишка в течение многих месяцев готовил свой план. На балконе у него нашли 18 коктейлей молотовых, заготовки для взрывчатых веществ, а в большой тетради – подробное описание изготовления взрывчатых веществ. По имеющимся у следствия данным, парень собирался устроить взрыв в школе, в которую он ходил до того, как перешел на домашнее обучение. Статьи тяжелые, так что возраст у него подсудный. Сейчас он находится в СИЗО. Правда, родители подростка сомневаются, что условия содержания за решеткой подходят для их сына. Ведь у него подтвержденный медсправками диагноз – проблемы с психикой.

- Отец пришел ко мне на прием с просьбой проконтролировать как содержится его сын, - рассказывает Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. - Мужчина очень переживает за ребенка. Я обратилась в управление федеральной службы наказания, чтобы они внимательно отнеслись к мальчишке: оказали ему необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В Волгограде несовершеннолетний школьник задержан за изготовление взрывных устройств.

Кстати, если изначально была информация, что подростка воспитывали мама с бабушкой, то сейчас уже известно, что он вырос в полной семье. Родители развелись всего пару месяцев назад.

Мальчишка из-за своего диагноза то ходил в школу, то был на домашнем обучении. Открытых конфликтов в учебном заведении у него не было. Но в силу диагноза он мог даже брошенную мимоходом фразу принять как смертельное оскорбление и замыслить месть.

Кстати, родители знали об увлечении сына взрывоопасными веществами. Но по словам отца, сочли это проявлением мужских черт. Мол, сами чего только не взрывали в оврагах, когда были подростками.

В последний год Федор практически перестал пускать родителей в свою комнату. Чем он там занимался, они не знали. Тем более, не проверяли соцсети, в которых он сидел постоянно. Уважали его личное пространство – переходный возраст, и не такое бывает. В виновность сына они категорически отказываются верить. Считают что все его записи и коктейли Молотова на балконе – баловство. На убийство он не способен. Но другого мнения от родителей никто и не ожидал.

- Я могу с уверенностью сказать, что все необходимые экспертизы, в том числе и медицинские, будут сделаны. Подросток получит то наказание, которое заслужил: ни больше и не меньше. Мы будем держать ситуацию на контроле, - заверила Нина Болдырева.

* имя ребенка изменено по требованиям законодательства

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я ненавижу почти всех»: подросток из Волгограда долго планировал устроить бойню в школе

В квартире нашли книгу с подробными планами (подробности).

Волгоградский подросток гуглил "как устроить бойню в школе" в поисковике

Мальчик состоял сразу в нескольких опасных группах (подробности)

Прокуратура проверит работу ПДН после подростка, планировавшего теракт в школе Волгограда

Ведомство считает, что ребенка вовремя не взяли на контроль (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Волгоградцу, продававшему спред под видом сливочного масла, дали год колонии
В двух больницах Волгограда монтируют новые томографы
Авиапарад репетируют: 18 и 20 июня над Волгоградом будут летать «СУшки»
Еще молодая женщина и дедушка: подробности об умерших волгоградцах с COVID-19
Волгоградские ученые придумали нанотехнологию, как улучшить качество нашего асфальта
В Волгограде три подростка угнали за день две машины
За сутки в Волгоградской области коронавирус обнаружили у 8 детей
В Волгограде общественный транспорт будет ходить дольше
Ногой в дверь: волгоградец устроил дебош в детской инфекционной больнице
На севере Волгограда завершают ремонт улицы Тарифной
С 1 июля для селян-волгоградцев подешевеет оплата за мусор
В Волгограде пьяный водитель угрожал гаишникам пистолетом
24 июня в Волгограде прогремит салют из 12-ти пушек
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 2 смерти и 104 заболевших
Из Волгограда до Имеретинского курорта запустят прямой поезд
Под Волгоградом две машины вылетели в кювет: оба водителя погибли
Директора стройфирмы из Волгограда судят за мошенничество с квартирами в ЖК «Династия» и «Дом на бульваре»
Под Волгоградом в сгоревшем вагончике погиб мужчина
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 17 июня: власти назвали сады, в которых сформируют дежурные группы
Чтобы стадион не уплыл: рядом с "Волгоград Ареной" заменили участок ливневого коллектора
В масках и без техники: в Волгограде прошла первая репетиция Парада Победы на площади Павших Борцов
Благотворительный фонд Елены Исинбаевой получил крупный грант почти на 10 миллионов рублей
Волгоградские предприятия заработают на дезинфекции избирательных участков во время голосования по Конституции
Урюпинский интернат оштрафовали на 200 тысяч за вспышку COVID-19 среди больных и пациентов
Грамотно замел следы: следователи Волгограда ищут убийцу студента ВолгГМУ
Жириновский опять предложил переименовать Волгоград, теперь в Царицын
Волгоградка заплатила за фейкового щенка 33 тысячи: аферисты продолжают обманывать людей
В Волгограде утвердили новый дизайн киосков
В аэропорту Волгограда опять отложили установку телетрапов