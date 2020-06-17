2020-06-17T13:50:51+03:00
Происшествия

Мажора, сбившего насмерть мужчину в Волгограде, отправили в колонию на шесть лет

Сын волгоградского авторитета - Даниил Брудный – бросил пешехода умирать на дороге и сбежал с его оторванной рукой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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У Даниила Брудного даже водительских прав не было.У Даниила Брудного даже водительских прав не было.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сын волгоградского криминального авторитета Сергея Брудного, которого убили в 2014-м, пошел по стопам отца и оказался на скамье подсудимых. Правда, 21-летнего Даниила Брудного отправили за решетку не за аферы или воровство, а за убийство. Это он в августе 2019-го насмерть сбил 38-летнего мужчину и уехал с оторванной у жертвы рукой.

Напомним, произошло это жуткое ДТП 2 августа на Спартановке. Мажор мчался ночью на «Audi А5» по улице Николая Отрады на скорости больше 100 километров в час. Пешеходу, который оказался у него на пути, от удара оторвало руку. Впоследствии он скончался от шока и кровопотери тут же на дороге. Водитель струсил, он сбежал прямо с оторванной рукой сбитого мужчины, которая залетела ему в салон. После он переложил ее в пакет, чтобы не пачкать дорогую обивку своей иномарки.

Мажор положил в пакет оторванную руку сбитого пешехода, спрятал в багажнике иномарки, и сбежал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Мажор положил в пакет оторванную руку сбитого пешехода, спрятал в багажнике иномарки, и сбежал.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Рядом с бездыханным телом полиция нашла боковое зеркало, осколки стекла и кузова иномарки. Нашли «убийцу» на следующий день. При проверке выяснилось, что у Даниила Брудного даже водительского удостоверения не было.

«Да он сам под колеса кинулся» - бравировал поначалу мажор, не проявляя ни капли сочувствия и сожаления.

Осознание пришло позже. Как говорят в Волгоградском областном суде, Брудный свою вину полностью признал, раскаялся и даже «добровольно загладил вред, причиненный преступлением».

- Подсудимого признали виновным в «нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Но, учитывая, что Брудный до этого ни разу не был судим, и что у него на иждивении находятся двое маленьких детей, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, впоследствии ему еще три года запрещено будет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - сообщают приговор в Волгоградском облсуде.

И добавляют, что это не окончательный вердикт. Приговор суда в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

За смертельную аварию задержали сына авторитета Брудного, который сбежал с места ДТП с отованной рукой погибшего пешехода.Подробности:

ИСТОЧНИК KP.RU

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