Сбежал с оторванной рукой: волгоградец без прав на «Ауди» насмерть сбил пешехода на Спартановке

СЕГОДНЯ 08:56 2019-08-03T08:56:04+03:00

В машине нашли часть руки погибшего. Ее сбежавший с места ДТП водитель увез с собой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Смертельное ДТП произошло ночью 2 августа 2019 на пешеходном переходе в Тракторозаводском районе Волгограда. Тело погибшего под колесами автомобиля пешехода обнаружили вскоре после полуночи на улице Николая Отрады на Спартановке. Рядом с бездыханным 38-летним волгоградцем прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили боковое зеркало, осколки стекла и части кузова иномарки. Но насмерть сбивший человека водитель с места ДТП скрылся. Он прекрасно понимал, что ему грозит. Поэтому снял номера с машины. К тому же увез с собой пакет с частью руки погибшего. Мужчину уже вычислили, нашли и задержали.

По найденным фрагментам полицейские определили, что виновник ДТП был на черной «Ауди А5». По базе пробили всех владельцев таких машин и вскоре сбежавшего водителя нашли. Им оказался 21-летний волгоградец, у которого не было прав на управление автомобилем. По его словам, он уехал с места ДТП потому, что испугался ответственности. Грозит парню до семи лет тюрьмы.

- Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения», - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU