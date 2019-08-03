2019-08-03T14:32:53+03:00
Общество

Волгоградец сбил насмерть пешехода и сбежал с оторванной рукой

За смертельное ДТП арестовали сына расстрелянного в Волгограде бизнесмена Брудного. В СИЗО он пробудет два месяца [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
У 21-летнего парня не было прав.У 21-летнего парня не было прав.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Ближайшие два месяца 21-летний мажор, который сбил насмерть 37-летнего волгоградца на Спартановке и скрылся с места ДТП, увезя с собой руку погибшего, проведет в СИЗО. Ворошиловский районный суд Волгограда 3 августа избрал в качестве меры пресечения Даниилу Брудному заключение под стражу до 2 октября 2019 года. По статье за «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения» по максимуму ему грозит до семи лет тюрьмы.

В машине нашли пакет с рукой погибшего. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В машине нашли пакет с рукой погибшего.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По мнению следствия, ночью со второго на третье августа 21-летний парень на «Ауди А5» ехал по улице Николая Отрады в сторону улицы Богомольца. На нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №1 он сбил мужчину. Водитель скрылся с места ДТП, даже не остановившись. Пешеход получил серьезные травмы - ему оторвало руку, волгоградец скончался на месте происшествия.

Рука пешехода осталась в салоне сбившей его машины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Рука пешехода осталась в салоне сбившей его машины.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Рядом с телом погибшего полицейские обнаружили зеркало и другие детали наехавшего на пешехода автомобиля. Этих фрагментов оказалось достаточно, чтобы установить, что это был черный «Ауди А5». По базе пробили все такие машины в городе. И уже ранним утром обнаружили машину виновника во дворе неподалеку. Вскоре задержали и подозреваемого. Им оказался 21-летний сын расстрелянного в 2014 году авторитетного бизнесмена Брудного. У парня не было водительских прав. Свой побег с места ДТП он объяснил тем, что испугался. Поэтому сразу же скрутил номера с машины. Однако не выбросил руку погибшего пешехода, которая залетела ему в салон. Часть тела нашли в автомобиле, ее мажор положил в пакет, чтобы не пачкать дорогую обивку. Был ли виновник аварии пьян в момент ДТП, покажет экспертиза.

На видео допроса подозреваемого видно, что парень нисколько не раскаивается.

За смертельную аварию задержали сына авторитета Брудного, который сбежал с места ДТП с отованной рукой погибшего пешехода.Подробности:

- За что вас задержали сотрудники полиции? - спрашивают задержанного мажора.

- Ни за что, я сам пришел, - ухмыляется тот и отказывается говорить дальше без адвоката.

- Ответь хотя бы - есть у тебя права?

- Нет у меня прав! - отвечает сбивший пешехода водитель.

- ДТП то резонансное, сами понимаете.

- А что в нем резонансного?

- Не каждый день у нас так пешеходов сбивают.

- Да он сам под колеса кинулся, - парирует Брудный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Волгограда расстреляли директора Центрального рынка и соучредителя еще двух рынков

У бизнесменов было немало врагов (подробности)

Геберту дали 17 лет: в Волгограде вынесли приговор заказчику убийства бизнесмена Брудного

Суд отправил его в колонию строгого режима (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Волжском разыскивают очевидцев смертельного ДТП на трамвайных путях
Тарифы на коммуналку в Астрахани предложили поднять на 5,3%
В Волгограде соседи «сдали» воровавшего воду владельца особняка
В Волгоградской области иномарка перевернулась на мосту: водитель погиб
В начале августа отключат горячую воду в шести районах Волгограда
Сбежал с оторванной рукой: мажор без прав на «Ауди» насмерть сбил пешехода в Волгограде
В Волгограде закрыли лагерь бардов
Полицейские на ночь прервали поиски пропавшего под Волгоградом ребенка
Волгоградский подрядчик потратил деньги фонда капремонта на дом у моря
Идут ливни с грозой и градом: коммунальщики Волгограда в режиме боевой готовности
11 волгоградцев ранено и 1 погиб в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обвиняемый в подмене органов патологоанатом Волгограда попал в больницу
В Астрахани поймали маньяка, грабившего женщин
Одна в дерево, вторая - в кювет: под Волгоградом разбились две «семерки»
На юге Волгограда водитель фуры протаранил иномарку: женщина погибла, двое - в больнице
В Волгограде ищут водителя, насмерть сбившего пешехода
Поиски пропавшей в лесу 16-летней волгоградки остановили до утра