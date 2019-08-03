Волгоградец сбил насмерть пешехода и сбежал с оторванной рукой

Ближайшие два месяца 21-летний мажор, который сбил насмерть 37-летнего волгоградца на Спартановке и скрылся с места ДТП, увезя с собой руку погибшего, проведет в СИЗО. Ворошиловский районный суд Волгограда 3 августа избрал в качестве меры пресечения Даниилу Брудному заключение под стражу до 2 октября 2019 года. По статье за «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения» по максимуму ему грозит до семи лет тюрьмы.

В машине нашли пакет с рукой погибшего.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По мнению следствия, ночью со второго на третье августа 21-летний парень на «Ауди А5» ехал по улице Николая Отрады в сторону улицы Богомольца. На нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №1 он сбил мужчину. Водитель скрылся с места ДТП, даже не остановившись. Пешеход получил серьезные травмы - ему оторвало руку, волгоградец скончался на месте происшествия.

Рука пешехода осталась в салоне сбившей его машины.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Рядом с телом погибшего полицейские обнаружили зеркало и другие детали наехавшего на пешехода автомобиля. Этих фрагментов оказалось достаточно, чтобы установить, что это был черный «Ауди А5». По базе пробили все такие машины в городе. И уже ранним утром обнаружили машину виновника во дворе неподалеку. Вскоре задержали и подозреваемого. Им оказался 21-летний сын расстрелянного в 2014 году авторитетного бизнесмена Брудного. У парня не было водительских прав. Свой побег с места ДТП он объяснил тем, что испугался. Поэтому сразу же скрутил номера с машины. Однако не выбросил руку погибшего пешехода, которая залетела ему в салон. Часть тела нашли в автомобиле, ее мажор положил в пакет, чтобы не пачкать дорогую обивку. Был ли виновник аварии пьян в момент ДТП, покажет экспертиза.

На видео допроса подозреваемого видно, что парень нисколько не раскаивается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/723839" frameborder="0"></iframe> За смертельную аварию задержали сына авторитета Брудного, который сбежал с места ДТП с отованной рукой погибшего пешехода.Подробности:

- За что вас задержали сотрудники полиции? - спрашивают задержанного мажора.

- Ни за что, я сам пришел, - ухмыляется тот и отказывается говорить дальше без адвоката.

- Ответь хотя бы - есть у тебя права?

- Нет у меня прав! - отвечает сбивший пешехода водитель.

- ДТП то резонансное, сами понимаете.

- А что в нем резонансного?

- Не каждый день у нас так пешеходов сбивают.

- Да он сам под колеса кинулся, - парирует Брудный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Волгограда расстреляли директора Центрального рынка и соучредителя еще двух рынков

У бизнесменов было немало врагов (подробности)

Геберту дали 17 лет: в Волгограде вынесли приговор заказчику убийства бизнесмена Брудного

Суд отправил его в колонию строгого режима (подробности)