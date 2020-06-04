Найденного полицейскими в автобусе львенка временно пристроили в цирк династии Довгалюк в Волгограде

4 Июнь 2020 2020-06-04T22:39:14+03:00

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Полуторамесячного львенка волгоградские полицейские нашли в почтовой деревянной коробке 4 июня 2020 года. Утром автобус, следующий из Махачкалы в Москву остановили на посту на въезде в Волгоград для обычной проверки. Внутри обнаружили ящик с маленьким хищником. Хозяина у него не оказалось, не было документов и у водителя, которого, как позже выяснилось, попросил передать ценный груз в Москву.

Приехавший по просьбе полицейских ветеринар диагностировал истощение у нелегального пассажира. Малыш был сильно напуган. Сначала его определили в кинологический центр. А затем обратились за помощью к представителям цирка династии Довгалюк, который застрял в Волгограде из-за карантина. Дрессировщики пошли навстречу и согласились временно позаботиться о малыше.

Животное нуждается в особой заботе. Фото: администрация Волгоградской области

- Львенок пока на молочке, он еще совсем маленький. Ему нужна особая забота. Например,массаж животика, которые в дикой природе ему делаем мама вылизывая языком. Кормить его необходимо каждые два часа. Цирк взял на себя уход за львенком, мы обеспечим ветеринарное сопровождение, - прокомментировала ситуацию председатель комитета ветеринарии Волгоградской области Галина Аликова.

Судьбу животного пока не решили. В данном случае возможны два варианта. Его могут пристроить в цирк - об этом Валерий Довгалюк будет договариваться через братьев Запашных. Или передадут в Бахчисарайский парк миниатюр в Крыму. Там сейчас присматривают еще одним львенком из Волгограда, которого также везли контрабандой через наш город.

- Вылечим, выходим, тогда о пристройстве можно будет говорить. Надо на ножки поднять, на мясо перевести сначала, - считает главный ветеринар региона.

Судьбы маленького хищника решат, когда он немного подрастет. Фото: администрация Волгоградской области

Ну а волгоградским полицейским предстоит выяснить, кто «поставщик» и покупатель живого груза. Идет проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/783156" frameborder="0"></iframe> Львенка везли в тесном ящике в багажном отделении автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU