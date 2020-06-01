2020-06-01T11:51:42+03:00
Общество

Где в Волгограде отключат горячую воду в июне 2020

В июне 2020 года жители Волгограда останутся без горячей воды от двух до 14 дней [адреса, график отключений горячей воды]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Горячую воду будут отключать кому на пару дней, кому на две недели.Горячую воду будут отключать кому на пару дней, кому на две недели.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Волгоградцы уже третий месяц в самоизоляции, половина горожан уже провела часть этого срока без горячей воды. На очереди новые отключения. «Концессии теплоснабжения» продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и уже опубликовали график плановых отключений горячей воды на июнь 2020 года. Ни заменить ржавые теплотрассы, ни обновить и отремонтировать котельные и ЦТП без отключений, увы, невозможно. Такие работы оставят волгоградцев без привычных удобств на две недели. А для гидроиспытаний сетей достаточного отключить горяченькую на срок от одного до четырех дней.

Смотрите, кому в Волгограде в начале лета придется готовить водогрейки или купаться в тазике и греть воду чайниками. Останутся в июне 2020 года без горячей воды жители трех районов города. Самые масштабные работы пройдут в Ворошиловском районе. А первым отключат воду жителям Краснооктябрьского.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ИЮНЕ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 2 по 4 июня 2020

ул. Автомагистральная, 1, 3, 5

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 30 июня по 13 июля 2020

ул. Краснознаменская, 7;

ул. Ленина, 25;

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 22 по 23 июня 2020

Ардатовская, 16;

Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19;

Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а;

Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10;

Череповецкая, 11/4, 11/5.

С 26 июня по 6 июля 2020

ул. Ардатовская, 2;

ул. Буханцева, 48, 50, 66;

ул. Клубная, 13;

ул. Чигиринская, 2.

Публикация обновляется и дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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