Карта распространения коронавируса в Волгоградской области 19 мая: какие районы лидируют по числу заболевших

На 19 мая число зараженных коронавирусом в Волгоградской области вновь пошел в рост. После небольшого спада подтвержден диагноз еще у 86 человек, всего в регионе уже 1747 пациентов с COVID-19, из них шестеро в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Больше всего новых заболевших коронавирусом в областном центре. Сразу плюс 28 новых случаев в Волгограде. В Волжском и Михайловке сегодня по 4 новых заразившихся. Но больше всего поражает количество выявленных случаев в Жирновском районе – плюс 16 человек за сутки, там большая вспышка заболеваемости коронавирусом в психинтернате. Немалый прирост зараженных и в Николаевском – плюс 8 человек. В целом география распространения коронавируса 19 мая охватывает 20 городов и районов Волгоградской области. Октябрьский все еще держится, оставаясь последним муниципалитетом региона без ковида.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 19 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, также 5 новых заболевших коронавирусом 19 мая зафиксировано в Камышине, по три человека заразились в Алексеевском, Даниловском и Среднеахтубинском районах. Два пациента с COVID-19 прибавилось в Серафимовичском районе. И по одному вновь выявленному случаю заражения коронавирусом сразу в десяти районах региона: Быковском, Иловлинском, Котельниковском (там вспышка в двух селах), Кумылженском, Котовском, а также Нехаевском, Новоаннинском, Старополтавском, Суровикинском и Урюпинском районах.

В лидерах по числу заболевших коронавирусом остается миллионный Волгоград - 664 заразившихся, но по уровню заболеваемости с учетом населения первый все же Николаевский район - 170 случаев COVID-19. Волжский лишь четвертый - 98 ковидных пациентов. Третье место у Камышина и района - там уже 105 зараженных коронавирусом.

Напомним, с 20 мая в регионе вводят обязательный для всех масочный режим. Первым его на себе уже испробовал Николаевский район. Теперь за неприкрытое лицо и руки жителей Волгограсдской области смогут оштрафовать по статье 20.6.1 КоАП РФ на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.