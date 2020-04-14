Дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса в Волгограде: кто получит, в каком размере

Как и обещал президент России Владимир Путин, все медики, которые работают с коронавирусными пациентами, получат доплаты. Причем получат их уже по итогам апреля. На сегодняшний день в Волгоградскую область уже поступило два транша в общей сумме на 263 миллиона рублей – деньги на дополнительные выплаты. Появилось на сайте губернатора региона и постановление, в котором расписано кто получит эти выплаты и в каком объеме. Правда, цифры в этом постановлении почему-то меньше тех, которые озвучил президент.

Напомним, Владимир Путин обратился со словами благодарности к медикам, которые сегодня практически сутками борются за жизнь и здоровье пациентов с коронавирусной инфекцией, зачастую жертвуя своим здоровьем. В это сложное время он принял решение поддержать медиков не только морально, но и материально. Врачам президент пообещал доплатить 80 тысяч рублей, медсестрам и фельдшерам – 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу – 25 тысяч рублей.

Однако, в постановлении «Об установлении выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций», подписанном главой Волгоградской области Андреем Бочаровым, указаны другие цифры

Итак, какие врачи, работающие с COVID-19 и сколько получат в Волгоградской области:

21468 рублей - врачи «скорой» помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад;

10734 рублей – средний медперсонал, участвующий в оказании скорой медпомощи (фельдшеры «скорой», медсестры, медицинские сестры-анестезисты);

5367 рублей – фельдшерам (медсестрам) по приему вызовов и передаче их выездным бригадам «скорой»;

21468 рублей – врачам подразделений в поликлиниках;

10734 рублей – среднему медперсоналу больниц и ФАПов;

5367 рублей – младшему медперсоналу;

26835 рублей – врачам в станицонарах;

13417 рублей – среднему медперсоналу в стационарах;

8050 рублей – младшему медперсоналу в стационарах.

«Данное постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 января 2020 года и действуют до 31 декабря 2020 года», -сказано в постановлении.

Этим же постановлением губернатора Волгоградской области определяются и стимулирующие надбавки медикам за профосмотры и диспансеризацию в размере 500 рублей.

Напомним, что в ближайшее время всех медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, в обязательном порядке протестируют на COVID-19 ( в Волгограде 1600 таких медработников).