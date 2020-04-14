2020-04-14T11:02:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Инфекционную больницу построят в Волжском в рекордные сроки

Ее обещают сдать к августу
Екатерина МАЛИНИНА
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Строительство должны закончить к августу.Строительство должны закончить к августу.
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В Волгоградской области ситуация по коронавирусной инфекции не самая сложная в стране. К 14 апреля 2020 года в регионе 46 заразившихся СOVID-19. По данным администрации, на данный момент есть 1750 мест для больных коронавирусом. Цель – довести эту цифру до 4 тысяч. Весомую лепту в борьбу с опасной инфекцией должна внести новая больница в Волжском. Имеющееся там лечебное заведение сильно устарело, переоборудовать его нет возможности. Поэтому и было принято решение о строительстве нового здания на 60 коек (30 взрослых и 30 детских). Сроки для возведения поставили кратчайшие – новую инфекционную больницу должны сдать в августе. Используется каркасная система.

Андрей Бочаров провел на строительной площадке, где уже заливают фундамент и возводят колонны, выездное совещание и еще раз проговорил стоящие перед чиновниками и строителями задачи.

- Эта клиника будет востребована. Волжский и все Заволжье получит современное медицинское учреждение, отвечающее передовым стандартам лечения инфекционных заболеваний, - пояснил губернатор Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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