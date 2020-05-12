В Волгограде лечение больного коронавирусом в реанимации стоит около 200 тысяч рублей

12 Май 2020 2020-05-12T16:37:29+03:00

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12 мая на брифинге оперштаба стало известно, сколько же стоит лечение одного зараженного коронавирусной инфекцией в больницах Волгоградской области. Суммы немаленькие: минимальный порог – от 30 тысяч, а максимальный - более 200 тысяч рублей в зависимости от тяжести состояния пациента. В случае с последними дороговизна обусловлена тем, что больных лечат хорошими препаратами, услуги реанимационной поддержки включают ИВЛ, работа специалиста обходится также недешево.

- В тарифном соглашении в системе ОМС утверждены соответствующие тарифы. Они зависят от степени выраженности заболевания, есть ли в наличии сопутствующие диагнозы. В случае с коронавирусной инфекцией стоимость от 30 тысяч рублей, если это тяжелый реанимационный больной – свыше 200 тысяч, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель председатель комитета здравоохранения Николай Алимов.

Напомним, на 12 мая число инфицированных COVID-19 в регионе выросло до 1135 человек. Из них 807 сейчас находятся на лечении, в том числе 54 ребенка. С подозрением на вирус - 1120 волгоградцев, все они помещены в стационары и ждут результатов анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU