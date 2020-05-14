В каске и в маске: строительство обхода Волгограда не выбилось из графика из-за пандемии коронавируса

Утро на стройплощадке моста через Волго-Донской судоходный канал начинается с измерения температуры, дезинфекции рук. Получив каску и маску, строители приступают к работам: ежедневно здесь трудятся над возведением опор нового моста, 13 из 27 опор уже построены (правда, из четыре из них еще не приняты технадзором, а девять готовы на 100%). 14 мая на объекте побывали волгоградский губернатор Андрей Бочаров и начальник Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин. Проверить, всё ли идет по графику, и не вмешался ли в грандиозное строительство обхода Волгограда коронавирус. Из запланированных на этот год работ к середине мая выполнили пока 30%.

Главу региона Андрея Бочарова впечатлили масштабы строительства.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чтобы построить 9 опор, рабочие забили 767 свай, уложили более 5 тысяч кубометров бетона. Пока они на подходе к каналу. Всего у будущего моста длиной в 1,3 километра будет 27 опор. Движение по нему - для начала по одной из двух проезжих частей - хотят открыть уже в 2022 году. Сюда направят грузовой транзитный транспорт, разгрузив старый мост через ВДСК в Красноармейском районе.

Первые девять опор нового моста через ВДСК готовы. Всего их будет 27.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Несмотря на сложные условия, продиктованные сложной санэпидобстановкой, все работы идут в соответствии с графиком. Проблем для реализации проекта нет, - уверяет Юрий Сорокин. – Работы идут в две смены. Трудятся 150 вахтовиков - рабочие из Ростовской области. Живут они в строительном городке. При этом все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Земельные работы выполнены в объеме 500 кубов, планы на этот год – объем 1 миллион кубов и полностью завершить возведение всех 27-ми опор. В марте 2021 уже планируем приступить к надвижке пролетного строения моста, начнем с правой стороны.

Новый мост через ВДСК возводят в семи километрах от старого.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Работы на объекте не останавливались ни на минуту.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Одновременно уже идут проектно-изыскательские работы по второму и третьему этапу строительства обхода вокруг Волгограда.

- Это, безусловно, важный проект – нам необходимо перевести грузовой транспорт из Волгограда за его пределы, - говорит Андрей Бочаров. – Во-первых, эта магистраль разгрузит город и позволит нашим автомобилистам быстрее и более комфортно передвигаться по дорогам Волгограда. Во-вторых, мы получим дополнительную возможность для развития инфраструктуры вокруг этой дороги – можно строить различные производства, предприятия. Ведь эта магистраль будет связывать северо-кавказский, южный, центральный, приволжский, сибирский и уральский округа, то есть у нас получится очень серьезная агломерация. И мы уже обсуждаем с партнерами вопросы строительства вокруг этой магистрали крупных логистических комплексов, промышленных объектов. По всем позициям им находиться здесь будет очень выгодно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/778993" frameborder="0"></iframe> Андрей Бочаров о планах построить предприятия и логистические центры у обхода вокруг Волгограда.Екатерина СИМОХИНА

Напомним, новая объездная дорога вокруг Волгограда и станет частью международного транспортного коридора «Север – Юг». Сейчас идет реализация первого этапа – строительство участка дороги, которая соединит трассу Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 с региональной дорогой «Волгоград-Котельниково-Сальск» и улицей 40 лет ВЛКСМ Волгограда. Это будет четырехполосная магистраль, с разделением транспортных потоков и освещением на всем своем протяжении, включая съезды на региональные дороги. Длина непосредственно моста через ВДСК - 540 погонных метров. Объект уникальный, так как имеет в составе пролет длиной 147 метров

Всего проектом предусмотрено возведение 7 новых транспортных развязок, 3 мостов и 22 путепроводов.

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