В 2022 году по новому мосту через ВДСК в Волгограде пустят грузовики

Кто сказал, что дорожники зимой отдыхают? Вот, на юге Волгограда полным ходом идет строительство моста через ВДСК, который станет частью объездной дороги вокруг города.

- На данный момент уже забито более 600 свай под опоры будущего сооружения, идет формирование ростверков, отсыпка грунта. Уже в 2022 году мы планируем пустить через канал грузовой транспорт по одной из двух проезжих частей – по одной полосе в каждом направлении, что даст возможность разгрузить существующий в городской черте мост через ВДСК, - об этом на встрече с главой Волгоградской области рассказал начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

Вот так будет выгллядеть новый мост в Красноармейском районе Волгограда. ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Всего, как уточняют в Упрдоре, при возведении этого мостового перехода предстоит устроить 22 опоры, каждая из которых состоит из двух частей - прямое и обратное направления. Длина сооружения вместе с эстакадой составит более 1,3 километра.

Так дорога выглядит на данный момент. Работа кипит. ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Как только новый мост через ВДСК будет готов, власти обещают приступить к обследованию и реконструкции старого моста в Красноармейском районе.

Одновременно Упрдор ведет реконструкцию трассы Р-22 «Каспий». К 2021 году должны сделать еще 19 километров (на участке км 903 – км 922) нового покрытия - из цементобетона. Юрий Сорокин заверил, что работы идут в графике.

- На сегодняшний день протяженность участка трассы с четырехполосным движением от Волгограда в направлении Москвы составляет 40 км, а после окончания работ на данном объекте, она увеличится до 59 км. Это будет дорога IБ категории с четырьмя полосами движения и возможностью пропуска до 40 тыс. автомобилей в сутки, - добавил начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Еще одна важная развязка, которую ждут волгоградцы - обход вокруг микрорайона Горьковский, минуя железнодорожный переезд. Здесь основные работы также планируют завершить в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обход Волгограда: где пойдет дорога, как ее будут строить

Начали прокладывать объездную магистраль стоимостью 19 миллиардов рублей уже осенью 2019 года (подробнее)