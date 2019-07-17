Обход Волгограда: где пойдет дорога, как ее будут строить

Об объездной дороге вокруг Волгограда говорят не один десяток лет. И вот из разряда несбыточных фантазий нескольких поколений чиновников она, наконец, станет реальностью. В ближайшие пять лет построят первые двенадцать из 71,4 километра дороги в обход Волгограда. Начнут с южной части города. Проектная документация на днях получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». К работам приступят уже осенью 2019 года, как только определится подрядчик, которому доверят «стройку века». Аукцион уже объявили. Стоимость первого этапа «дороги мечты» - более 19 миллиардов рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. «Комсомолка» изучила документы и выяснила, где пройдет дорога, и как ее будут строить.

- Участок объездной дороги протяженностью 12,2 километра соединит две федеральные трассы - Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 с региональной автодорогой Волгоград - Котельниково и городской улицей 40 лет ВЛКСМ, - рассказали «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва - Волгоград.

ТРИ РАЗВЯЗКИ И МОСТ ЧЕРЕЗ ВДСК

Начнется новая дорога в обход Волгограда между поселком Кирова и поселком станции Чапурники в Светлоярском районе области. На пересечении с трассой на Котельниково появится транспортная развязка индивидуального типа. Здесь же построят мост через Волго-Донской судоходный канал. Он пройдет в семи километрах от уже имеющегося моста через ВДСК. Общая протяженность нового сооружения вместе с эстакадной частью составит 1,3 километра.

Далее дорога в районе поселка Малые Чапурники пересечет трассу Р-22 «Каспий». Объездную магистраль и выход на подъездную к Элисте соединит транспортная развязка по типу «клеверный лист». Еще одна развязка в виде неполного клеверного листа появится на пересечении с окончанием улицы 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском. Далее дорога выйдет на астраханскую трассу у Светлого Яра.

Всего у стройки века будет три этапа. Второй участок обхода Волгограда длиной 25,7 километра соединит московскую и ростовскую трассы. Проект уже в стадии разработки. На третьем этапе соединят котельниковскую и ростовскую трассы. Эта часть объездной будет самой протяженной. Полностью завершить проектирование планируют в 2020 году. Построят первые 12 километров трассы к 1 октября 2024 года.

- К реализации обхода Волгограда мы приступили намного раньше намеченного срока, - отмечает начальник ФКУ Упрдор Москва - Волгоград Юрий Сорокин. - Объект был внесен в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в январе 2018 года. Благодаря тесному взаимодействию Росавтодора и администрации Волгоградской области процесс удалось максимально ускорить.

Уже после завершения первого этапа будет решен ряд проблем. Транзитный транспорт пойдет в обход существующего моста через Волго-Донской судоходный канал, который требует срочного ремонта и с трудом справляется с потоком. Часть нагрузки уйдет и с городских дорог.

- Объект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и это не случайно: обход Волгограда является частью международного транспортного коридора «Север - Юг», а также обеспечивает доступ к морским портам Каспийского бассейна. Новая объездная дорога не только снизит нагрузку на городскую дорожную сеть, но и улучшит транспортную обстановку на федеральных трассах Р-22 «Каспий», А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной и Р-228 Сызрань – Саратов - Волгоград. Указанные дороги также входят в евразийские маршруты и обеспечивают межрегиональное и международное автомобильное сообщение, - считают дорожники.

На трассе построят путепроводы, мост, эстакаду и скотопрогон. Фото: ФКУ Упрдор Москва - Волгоград

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ЗА МЕТР ДОРОГИ

Максимальная (начальная) стоимость контракта на строительство первого этапа объездной дороги - 18 миллиардов 830 миллионов 768 тысяч рублей. Еще в 302 миллиона оценили строительный контроль. Получается, что каждый метр обхода Волгограда обойдется более полутора миллионов рублей. На что пойдут такие деньжищи, интересуются читатели «Комсомолки».

В проекте заложены средства на земляные работы, инженерную подготовку территории, свайные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, путепроводов, развязок, эстакад и скотопрогонов. Плюс сама дорожная одежда, электросети, благоустройство и ограждения.

- Для безопасности установят металлическое осевое барьерное ограждение и сплошное электроосвещение. Для комфорта водителей на участке построят две площадки отдыха, а для нужд фермеров - два скотопрогона, - отмечает заказчик строительства.

Придется переносить газопроводы, переустраивать электросети, обходить овраги и балки. Учли разработчики и затраты на перевозку рабочих, аренду и содержание флота при сооружении моста, платежи за выбросы загрязняющих веществ от техники и вывоз строительных отходов на полигоны. Заплатит подрядчик и 20% НДС. Отдельная статья расходов - поиск и захоронение останков погибших во время Великой Отечественной войны. Также 192,22 гектара земли расчистят от осколков и неразорвавшихся снарядов и боеприпасов - их в сталинградских степях осталось немало.

УМНАЯ НАЧИНКА

Немало денег уйдет и на «умную начинку» новой дороги. На всем ее протяжении будут установлены системы видеонаблюдения, мониторинга метеорологической обстановки и информирования участников дорожного движения. Каждый участок трассы оснастят дорожными контроллерами, видеокамерами и метеостанциями. Управлять ими будут из центра управления, где установят комплекс технического и программного обеспечения. Отдельное здание для него возведут на третьем этапе строительства обхода Волгограда.

Умные приборы позволят следить не только за обстановкой на дороге, но и за ее состоянием. Так, датчики состояния поверхности дорожного покрытия будут показывать концентрации соли и количество осадков, подадут сигнал и в случае обнаружения льда на поверхности. Это позволит заранее оценивать необходимый объем работ и реагентов в зимнее время. Датчики температуры дорожного покрытия будут показывать, насколько нагрелся или промерз асфальтобетон на поверхности и на глубине четырех сантиметров. Они тоже помогут правильно эксплуатировать дорогу. Зимой можно будет прогнозировать скользскость и планировать использование противогололедных смесей, летом - ограничивать движение транспорта в жару, чтобы фуры не накатали колею на трассе. Диапазон рабочих температур таких датчиков от минус 50 до плюс 50 градусов.

Так пройдет весь обход Волгограда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая протяженность дороги в обход Волгограда - 71,4 км

Длина первого этапа - 12,144 км

Расчетная скорость движения -120 км/ч

Ширина полосы движения - 3,75 м

Полос движения - 4

Ширина разделительной полосы - 5,0 м

Ширина земляного полотна - 27,5 м

Ширина обочины - 3,75 м

Транспортных развязок - 3

Мост - 1

Путепроводов - 3

Скотопрогонов - 1

Площадок отдыха - 2

Протяженность линии освещения - 26,5 км

Шумозащитные экраны - 1287 м