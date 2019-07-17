2019-07-17T19:14:23+03:00
Общество

Обход Волгограда: где пойдет дорога, как ее будут строить

Начнут прокладывать объездную магистраль стоимостью 19 миллиардов рублей уже осенью 2019 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так будет выглядеть новый мост через ВДСК. Фото: визуализацияТак будет выглядеть новый мост через ВДСК. Фото: визуализация
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Об объездной дороге вокруг Волгограда говорят не один десяток лет. И вот из разряда несбыточных фантазий нескольких поколений чиновников она, наконец, станет реальностью. В ближайшие пять лет построят первые двенадцать из 71,4 километра дороги в обход Волгограда. Начнут с южной части города. Проектная документация на днях получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». К работам приступят уже осенью 2019 года, как только определится подрядчик, которому доверят «стройку века». Аукцион уже объявили. Стоимость первого этапа «дороги мечты» - более 19 миллиардов рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. «Комсомолка» изучила документы и выяснила, где пройдет дорога, и как ее будут строить.

- Участок объездной дороги протяженностью 12,2 километра соединит две федеральные трассы - Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 с региональной автодорогой Волгоград - Котельниково и городской улицей 40 лет ВЛКСМ, - рассказали «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва - Волгоград.

ТРИ РАЗВЯЗКИ И МОСТ ЧЕРЕЗ ВДСК

Начнется новая дорога в обход Волгограда между поселком Кирова и поселком станции Чапурники в Светлоярском районе области. На пересечении с трассой на Котельниково появится транспортная развязка индивидуального типа. Здесь же построят мост через Волго-Донской судоходный канал. Он пройдет в семи километрах от уже имеющегося моста через ВДСК. Общая протяженность нового сооружения вместе с эстакадной частью составит 1,3 километра.

Далее дорога в районе поселка Малые Чапурники пересечет трассу Р-22 «Каспий». Объездную магистраль и выход на подъездную к Элисте соединит транспортная развязка по типу «клеверный лист». Еще одна развязка в виде неполного клеверного листа появится на пересечении с окончанием улицы 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском. Далее дорога выйдет на астраханскую трассу у Светлого Яра.

Всего у стройки века будет три этапа. Второй участок обхода Волгограда длиной 25,7 километра соединит московскую и ростовскую трассы. Проект уже в стадии разработки. На третьем этапе соединят котельниковскую и ростовскую трассы. Эта часть объездной будет самой протяженной. Полностью завершить проектирование планируют в 2020 году. Построят первые 12 километров трассы к 1 октября 2024 года.

- К реализации обхода Волгограда мы приступили намного раньше намеченного срока, - отмечает начальник ФКУ Упрдор Москва - Волгоград Юрий Сорокин. - Объект был внесен в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в январе 2018 года. Благодаря тесному взаимодействию Росавтодора и администрации Волгоградской области процесс удалось максимально ускорить.

Уже после завершения первого этапа будет решен ряд проблем. Транзитный транспорт пойдет в обход существующего моста через Волго-Донской судоходный канал, который требует срочного ремонта и с трудом справляется с потоком. Часть нагрузки уйдет и с городских дорог.

- Объект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и это не случайно: обход Волгограда является частью международного транспортного коридора «Север - Юг», а также обеспечивает доступ к морским портам Каспийского бассейна. Новая объездная дорога не только снизит нагрузку на городскую дорожную сеть, но и улучшит транспортную обстановку на федеральных трассах Р-22 «Каспий», А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной и Р-228 СызраньСаратов - Волгоград. Указанные дороги также входят в евразийские маршруты и обеспечивают межрегиональное и международное автомобильное сообщение, - считают дорожники.

На трассе построят путепроводы, мост, эстакаду и скотопрогон. Фото: ФКУ Упрдор Москва - Волгоград

На трассе построят путепроводы, мост, эстакаду и скотопрогон. Фото: ФКУ Упрдор Москва - Волгоград

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ЗА МЕТР ДОРОГИ

Максимальная (начальная) стоимость контракта на строительство первого этапа объездной дороги - 18 миллиардов 830 миллионов 768 тысяч рублей. Еще в 302 миллиона оценили строительный контроль. Получается, что каждый метр обхода Волгограда обойдется более полутора миллионов рублей. На что пойдут такие деньжищи, интересуются читатели «Комсомолки».

В проекте заложены средства на земляные работы, инженерную подготовку территории, свайные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, путепроводов, развязок, эстакад и скотопрогонов. Плюс сама дорожная одежда, электросети, благоустройство и ограждения.

- Для безопасности установят металлическое осевое барьерное ограждение и сплошное электроосвещение. Для комфорта водителей на участке построят две площадки отдыха, а для нужд фермеров - два скотопрогона, - отмечает заказчик строительства.

Придется переносить газопроводы, переустраивать электросети, обходить овраги и балки. Учли разработчики и затраты на перевозку рабочих, аренду и содержание флота при сооружении моста, платежи за выбросы загрязняющих веществ от техники и вывоз строительных отходов на полигоны. Заплатит подрядчик и 20% НДС. Отдельная статья расходов - поиск и захоронение останков погибших во время Великой Отечественной войны. Также 192,22 гектара земли расчистят от осколков и неразорвавшихся снарядов и боеприпасов - их в сталинградских степях осталось немало.

УМНАЯ НАЧИНКА

Немало денег уйдет и на «умную начинку» новой дороги. На всем ее протяжении будут установлены системы видеонаблюдения, мониторинга метеорологической обстановки и информирования участников дорожного движения. Каждый участок трассы оснастят дорожными контроллерами, видеокамерами и метеостанциями. Управлять ими будут из центра управления, где установят комплекс технического и программного обеспечения. Отдельное здание для него возведут на третьем этапе строительства обхода Волгограда.

Умные приборы позволят следить не только за обстановкой на дороге, но и за ее состоянием. Так, датчики состояния поверхности дорожного покрытия будут показывать концентрации соли и количество осадков, подадут сигнал и в случае обнаружения льда на поверхности. Это позволит заранее оценивать необходимый объем работ и реагентов в зимнее время. Датчики температуры дорожного покрытия будут показывать, насколько нагрелся или промерз асфальтобетон на поверхности и на глубине четырех сантиметров. Они тоже помогут правильно эксплуатировать дорогу. Зимой можно будет прогнозировать скользскость и планировать использование противогололедных смесей, летом - ограничивать движение транспорта в жару, чтобы фуры не накатали колею на трассе. Диапазон рабочих температур таких датчиков от минус 50 до плюс 50 градусов.

Так пройдет весь обход Волгограда.

Так пройдет весь обход Волгограда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая протяженность дороги в обход Волгограда - 71,4 км

Длина первого этапа - 12,144 км

Расчетная скорость движения -120 км/ч

Ширина полосы движения - 3,75 м

Полос движения - 4

Ширина разделительной полосы - 5,0 м

Ширина земляного полотна - 27,5 м

Ширина обочины - 3,75 м

Транспортных развязок - 3

Мост - 1

Путепроводов - 3

Скотопрогонов - 1

Площадок отдыха - 2

Протяженность линии освещения - 26,5 км

Шумозащитные экраны - 1287 м

ИСТОЧНИК KP.RU

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