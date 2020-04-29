«Жутко, но быстро привыкаешь»: волгоградец с подозрением на коронавирус рассказал, что происходит в больнице

Волгоградец Евгений Засименко неделю назад попал в инфекционную больницу №16 на юге Волгограда. У него двусторонняя пневмония. Вместе с ним в палате лежит и его мама. Она инвалид, за ней нужен постоянный уход. «Кроме меня некому. Это моя забота», - говорит Евгений. Так что сын настоял, чтобы мать была вместе с ним. А теперь боится, что пока дождется результата второго теста на коронавирус, заразиться успеют и он, и она. Ведь хотя у них и отдельная палата на двоих, туалет в больнице общий. А в соседних палатах лежат пациенты с COVID-19. Врачи одни и те же. «Жутко, конечно, поначалу все это выглядит, но очень быстро привыкаешь», - признается Евгений.

- Три недели назад я с большим удовольствием читал все эти приколы и шуточки про вирус. Сегодня мне не до смеха, - волгоградец ведет дневник в своем инстаграм.

В середине апреля Евгений обратился в поликлинику №28: головная боль, слабость, защемило в груди, поднялась температура. Ему сделали флюорографию, ничего подозрительного не нашли, прописали антибиотик. Через несколько дней закололо в груди, температура скакала от 35,5 до 37,0. Наслушавшись новостей про коронавирус, Евгений решил сделать компьютерную томографию. Она показала двустороннюю пневмонию.

- Мне в больницу пора, но мать оставить не могу - и ее не берут... Пришлось полгорода взорвать, чтоб приехала чумлаборотория.

«НАДЕЮСЬ, БЫСТРО ВЫПИШУТ, И Я ПОКИНУ ЭТОТ АД!»

На следующий день, 21 апреля, Евгения и его маму положили в больницу. В одну палату. «Подозреваем, что осуществлять уход за пациенткой в отсутствии сына дома некому. Руководство медучреждения пошло на встречу», - комментируют в облздраве.С тех пор волгоградец рассказывает о своих ощущениях и о происходящем в перепрофилированной под коронавирус больнице.

- Обстановка авральная, врачи на пределе своих возможностей, больница очень быстро наполняется новыми пациентами, все с пневмонией. Пробыв здесь сутки, реально понимаешь, как сложно врачам в этой душой одежде, когда народу, которым требуется помощь полно!

Но, пожалуй, больше всего Евгения поразило то, как выглядят работающие с коронавирусом врачи.

Защитные костюмы медиков, по мнению Евгения, не выдерживают критики. Фото с личной страницы героя публикации.

- Персонал ходит в том, что и костюмом сложно назвать. Хотя, может наволочка на голове и является противовирусной защитой, - делится он с корреспондентом «КП-Волгоград».

Еще одно весьма неприятное обстоятельство - общий туалет на этаже, куда всем пациентам приходится выходить из палат, рискуя обменяться инфекцией.

- Я, конечно, предпринимаю меры, хожу в дежурку, беру салфетки, протираю все антисептиком, мою руки. Пока вроде все хорошо. Чувствую себя хорошо, лечу пневмонию. У мамы было подозрение на пневмонию, но оно не подтвердилось.

Результатов первого теста на коронавирус волгоградцам пришлось ждать несколько дней. Они оказались отрицательными. А впереди новый виток ожидания.

Есть и варианты амуниции. Фото с личной страницы героя публикации.

- Я в шоке, что так долго делают анализы. За это время тысячу раз можно подхватить эту заразу. У нас опять взяли тест на коронавирус, опять ждем. Нам ничего толком не говорят. А я больше всего беспокоюсь о маме. Ей здесь находиться реально опасно, - делится Евгений. - Я в шоке от происходящего, надеюсь быстро выпишут и я покину этот ад!

Прокомментировать ситуацию «Комсомолка» попросила областной комитет здравоохранения.

- После второго отрицательного теста, если пациентку смогут забрать родственники, то ее могут выписать. Пациент должен будет продолжить лечение в условиях стационара, - пояснили в облздраве.

КОСТЮМ, БАХИЛЫ, МАСКА И ПИЖАМА

Что касается средств индивидуальной защиты для медиков, чиновники уверяют, что они есть и их достаточно. Все соответствует требованиям.

- Медики работают в одноразовых и многоразовых противочумных костюмах. Многоразовые обрабатываются в автоклаве, - прокомментировали «КП-Волгоград».

В состав противочумных костюмов для работающих c COVID-19 в Волгограде врачей, медсестер и санитарок входят также бахилы, специальная пижама – ее поддевают снизу. На голову обязательно косынка, чтобы защищать волосы от попадания вируса. На лице – полная маска или очки, очень похожие на те, что используют для подводного плавания. Также в комплекте респиратор, перчатки, резиновые сапоги и даже носки. Все это выбрасывают, либо обеззараживают после смены.

Да, некоторые медики добавляют к этому набору собственные ноу-хау. Боятся заразиться - говорят чиновники.

- Большинство из них переквалифицировались и никогда раньше с инфекцией дела не имели, - отмечает лежащий в больнице Евгений.

Справа и слева - многоразовые противочумные костюмы. Так должны выглядеть медики но нормам. Фото: облздрав

«ПАЦИЕНТУ БЫЛО ОТКАЗАНО В ПОЛУЧЕНИИ ПИЦЦЫ»

Еще одна претензия – это еда, которой кормят пациентов 16-й больницы. В меню все выглядит весьма прилично. На деле есть это невозможно, уверяют больные.

- Мы не рассчитывали сюда заехать и омаров есть, - рассказывает Евгений. – Но это сложно назвать едой. Вчера давали гречку, там мясо раздробленное, кости. Мама зуб сломала. Боюсь, как теперь бы флюс не вылез. Пусть они сами поедят это хотя бы пару дней!

В облздраве признают, пациент не раз выражал недовольство питанием в больнице №16. Но оно соответствует всем требованиям. Меню согласовано, состав и калорийность рассчитаны.

- Также пациенту было отказано в получении пиццы, которую он пытался заказать в службе доставки, - комментируют в ведомстве.

По поводу этой истории волгоградец улыбается:

- Мы не понтовые, просто есть очень хотелось. Нас дома заранее вечером предупредили, чтобы не ели перед тестом на COVID. Приехали они в час дня, пока в Красноармейский довезли. А в больнице нас на довольствие еще не поставили. Мы с мамой не ели почти сутки и я не знал, что доставку в больницу заказать нельзя.

Несмотря на все это Евгений Засименко не унывает, мечтает поскорее вернуться из больницы домой и просит земляков соблюдать все меры предосторожности, чтобы история не повторялась.

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