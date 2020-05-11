В 16-й больнице Волгограда отрицают отсутствие средств защиты от коронавируса для медиков

11 Май 2020 2020-05-11T21:06:12+03:00

Главврач больницы Сергей Захаров уверяет, что в распоряжении медиков не только многоразовые, но и одноразовые противочумные костюмы

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Видео из бытовки врачей больницы №16 Волгограда, которую недавно перепрофилировали под коронавирус, облетело соцсети. На записи медики жалуются на отсутствие средств защиты для врачей и медсестер, которые идут работать в «красную зону» к больным COVID-19. Но руководство больницы отсутствие противочумных костюмов отрицает.

- Мне непонятно, что произошло и почему. Да, на улице сыро. Сохнуть многоразовые костюмы не успевают. Но это не проблема - запас одноразовых противочумных костюмов всегда есть в соседней комнате, - поделился с «КП-Волгоград» главврач 16-й больницы Сергей Захаров.

По словам главврача, в сырые дни многоразовые противочумные костюмы порой просто не успевают просохнуть. Ведь их каждый день обрабатывают в автоклаве. Медики готовятся к смене в «красной зоне», находясь в это время в так называемой чистой зоне. Совсем рядом, в соседней комнате, находится приемный покой, где всегда имеется запас одноразовых халатов, шапочек, пижам и прочих индивидуальных средств защиты.

- Мы все только недавно перестроились. В том числе на многоразовые противочумные костюмы. Да, это требует трудозатрат, но экономит деньги, - отмечает главный врач больницы. – Поймите, ну не пойдет ни один медик в «красную зону» без защиты. К тому же по каждому факту у нас проверка. Мы бюджетники – у нас все прозрачно.

Персонал инфекционного госпиталя на базе больницы №16 в Волгограде пожаловался на отсутствие средств защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU