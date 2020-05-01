Волгоград, Волжский, Михайловка: подробности о 42 новых заболевших коронавирусом

В первый день мая в Волгоградской области объявили о рекордном числе заболевших коронавирусом. Подтвержден диагноз сразу у 42 человек в Волгограде, Волжском, Михайловке и девяти районах области. Зарегистрирован официально в регионе 1 мая 2020 и девятый умерший пациент с коронавирусом – это 83-летний мужчина из Волжского. Большая часть новых пациентов с COVID-19 - 23 человека – заразились от близких. Остальные приехали из других регионов.

Статистика по ЮФО.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, рекордное число заболевших коронавирусом за последние сутки в Волгограде – сразу у 17 человек 1 мая 2020 года подтвердили диагноз. По 4 зараженных COVID-19 в Михайловском, Палласовском, Серафимовичском районах. По 3 случая заражения за минувшие сутки подтвердили в. Волжском и Чернышковском районе, двое заболевших коронавирусом в Городищенском. И по одному человеку добавилось в списки инфицированных еще в пяти районах Волгоградской области: Иловлинском, Ленинском, Николаевском, Новоаннинском и Светлоярском.

Среди новых заболевших коронавирусом один маленький ребенок, семь молодых людей до 30 лет, сразу двадцать волгоградцев среднего возраста (от 30 до 49 лет) и десять жителей региона от 50 до 64 лет. Обнаружили коронавирус и у четырех пожилых людей старше 65-ти лет. Чем больше цифры, тем скудней информация, которую выдает о зараженных COVID-19 в Волгограде и области оперштаб.

Статистика: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 1 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По-прежнему не затронуты коронавирусом четыре района Волгоградской области: Алексеевский, Калачевский, Октябрьский, Ольховский. Мэр Калача-на-Дону даже решил закрыть въезд в город, чтобы не допустить заразу. Но не прошло и суток, как передумал и отменил свое постановление.

Сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по районам:

Волгоград – 106 (2 умерли), Николаевский – 37 (2 умерли), Палласовский район - 35, Волжский – 30 (1 умер), Михайловка - 22, Среднеахтубинский - 14, Камышинский+Камышин - 14, Урюпинский - 11 (1 умер), Новоаннинский - 11 заболевших коронавирусом, Городищенский - 11 (1 умер)

Ленинский - 9, Серафимовичский - 8, Дубовский+Дубовка - 7, Старополтавский - 7, Котовский - 7 (1 умер)

Иловлинский – 5, Суровикинский - 6, Кумылженский - 5,

Быковский - 4, Даниловский – 4, Жирновский – 4 (1 умер), Новониколаевский - 4, Светлоярский - 4, Фроловский+Фролово - 4, Чернышковский - 4

Киквидзенский - 3, Нехаевский - 3, Еланский - 3, Котельниковский - 2

Клетский - 1, Руднянский - 1