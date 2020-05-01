В Волжском умер 83-летний мужчина с коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T14:47:14+03:00

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На 1 мая 2020 уже девятый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Волгоградской области. Летальный исход зарегистрирован в последние сутки. Умер 83-летний мужчина из города Волжского. У него была тяжелая пневмония. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, посмертные исследования пожилого жителя Волжского показали наличие коронавируса. Врачи до последнего пытались его спасти. Использовали последние рекомендации Минздрава РФ. Но вытащить волжанина не удалось. Пациент скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Во втором по величине городе области это первый летальный исход.

Также за последние сутки коронавирус подтвердили у троих жителей Волжского. И сразу 17 новых заболевших COVID-19 в Волгограде.

Всего в Волгоградской области на начало мая 386 заболевших коронавирусом. Практически каждый четвертый из них уже покинул больницу. Выписаны по выздоровлению 88 волгоградцев, умерли от осложнений 9 жителей региона - по двое в Волгограде и в Николаевском районе, по одному - в Волжском, Городищенском, Урюпинском, Котовском и Жирновском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU