Мэр Калача-на-Дону отменил запрет на въезд в город

1 Май 2020 2020-05-01T12:50:10+03:00

Это был единственный райцентр в Волгоградской области, власти которого решились на столь кардинальные меры

Изменить размер текста: A A

В Волгоградской области на 1 мая 2020 года 386 заболевших коронавирусом, 9 умерших. Накануне не охваченными коронавирусной инфекцией оставались всего четыре района, в том числе Калачевский. Перед майскими праздниками мэр райцентра решился на кардинальные меры, чтобы не допустить завоза коронавируса и выпустил постановление – въезды в Калач-на-Дону перекрыть, выставить блок-посты и проверять документы у всех приезжих. Но не прошло и суток, как 1 мая глава городского поселения Калач-на-Дону Денис Сарычев отменил изданное накануне постановление о запрете въезда в город.

Как сообщает «КП-Волгоград», на сайте администрации вслед за запрещающим постановлением от 30.04.2020г. №267 «О перекрытии въездов в г.Калач-на-Дону» с утра 1 мая опубликовано постановление о его отмене. Видимо, решение городского главы не вызвало одобрения в региональном оперштабе.

При этом столь смелый шаг мэра райцентра поддержали многие жители Волгоградской области, которые давно считают, что более жесткий контроль на въезде необходим во всем регионе. Около половины всех случаев заболевания в Волгограде и области завезены из других субъектов РФ.

Постановление.

ИСТОЧНИК KP.RU