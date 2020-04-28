Полковник МВД из Волгограда мог подорваться на собственной гранате

Взрыв, который прогремел 27 апреля 2020-го на улице Хорошева в Волгограде, наделал много шума. Еще бы – в городе у кафе взорвалась машина, в которой находился полковник полиции в отставке.

Оперативное видео с места взрыва машины полковника МВД в Волгограде.

69-летнего пенсионера с многочисленными ранениями в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу №25. Всю ночь врачи боролись за его жизнь – провели операцию по извлечению осколков. К утру, состояние пострадавшего стабилизировалось. Он выжил и даже пришел в себя. Хотя медики еще оценивают его состояние, как стабильно тяжелое.

В Волгограде на парковке у кафе взорвался ВАЗ 2114. Фото очевидцев.

В это же время следователи СУ СК по Волгоградской области обследовали место инцидента, опрашивали очевидцев и собирали улики, которые должны пролить свет на это резонансное ЧП. И чем дальше движется расследование, тем больше у следователей причин полагать, что в случившемся мог быть виноват и сам полковник в отставке.

Взрыв прогремел 27 апреля около пяти вечера. Фото очевидцев инцидента.

- В настоящее время, в числе прочих, отрабатывается версия о незаконном хранении боеприпасов и неосторожном обращении с ними со стороны самого пострадавшего. В гараже пенсионера следователями обнаружены и изъяты патроны различного калибра, происхождение которых сейчас устанавливается, - сообщили в следственном управлении региона утром 28 апреля.

Напомним, что сразу после взрыва следователи регионального СУ СК завели уголовное дело по двум статьям - ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).