2020-04-27T21:11:59+03:00
Происшествия

Подложили гранату: в Волгограде взорвали машину полковника МВД в отставке

69-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице
Екатерина МАЛИНИНА
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На месте работают следователи, взрывотехники. Фото: предоставлено очевидцамиНа месте работают следователи, взрывотехники. Фото: предоставлено очевидцами
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ЧП произошло около пяти часов вечера 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде. На парковке кафе сработало взрывное устройство в автомобиле ВАЗ 2114. Его слышали жители окрестных домов. Мощность была небольшой. В автомобиле выбило стекла.

На место ЧП приехали сотрудники УФСБ по Волгоградской области, следователи СУ СК региона, взрывотехники Они оцепили территорию вокруг.

По предварительной информации, в ЧП пострадал 69-летний Владимир Лазарев, полковник МВД в отставке. Мужчина подошел к своему автомобилю. Когда попытался открыть дверь, взорвалась граната, которая находилась на переднем сидении. С многочисленными травмами волгоградца увезли в больницу №25. Состояние пострадавшего тяжелое, врачи борются за его жизнь..

Оперативное видео с места взрыва машины полковника МВД в Волгограде.

Сейчас СУ СК по Волгоградской области возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: покушение на убийство и незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Следователи возбудили уголовное дело сразу же по двум статья. Фото: предоставлено очевидцем

Следователи возбудили уголовное дело сразу же по двум статья. Фото: предоставлено очевидцем

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа следователей и следователей-криминалистов областного управления Следственного комитета, а также оперативных сотрудников полиции - пояснили в ведомстве.

Известно, что Владимир Лазарев с 1998 по 2008 года был заместителем начальника (по тылу) Волгоградской академии МВД. Но он уже много лет как ушел со службы, находился на пенсии.

Граната рядом с машиной взорвалась в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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