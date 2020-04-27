Подложили гранату: в Волгограде взорвали машину полковника МВД в отставке

ЧП произошло около пяти часов вечера 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде. На парковке кафе сработало взрывное устройство в автомобиле ВАЗ 2114. Его слышали жители окрестных домов. Мощность была небольшой. В автомобиле выбило стекла.

На место ЧП приехали сотрудники УФСБ по Волгоградской области, следователи СУ СК региона, взрывотехники Они оцепили территорию вокруг.

По предварительной информации, в ЧП пострадал 69-летний Владимир Лазарев, полковник МВД в отставке. Мужчина подошел к своему автомобилю. Когда попытался открыть дверь, взорвалась граната, которая находилась на переднем сидении. С многочисленными травмами волгоградца увезли в больницу №25. Состояние пострадавшего тяжелое, врачи борются за его жизнь..

Оперативное видео с места взрыва машины полковника МВД в Волгограде.

Сейчас СУ СК по Волгоградской области возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: покушение на убийство и незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Следователи возбудили уголовное дело сразу же по двум статья. Фото: предоставлено очевидцем

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа следователей и следователей-криминалистов областного управления Следственного комитета, а также оперативных сотрудников полиции - пояснили в ведомстве.

Известно, что Владимир Лазарев с 1998 по 2008 года был заместителем начальника (по тылу) Волгоградской академии МВД. Но он уже много лет как ушел со службы, находился на пенсии.