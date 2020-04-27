В Волгограде следователи возбудили уголовное дело после взрыва машины на Хорошева
Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело после взрыва на улице Хорошева сразу же по двум статьям: покушение на убийство и незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств.
ЧП произошло 27 апреля в Дзержинском районе. Взрыв прогремел на парковке одного из летних кафе. Как стало известно, 69-летний полковник МВД в отставке Владимир Лазарев пытался сесть в свою машину ВАЗ 2114. В этот момент взорвалась граната. Очевидцы вызвали на место происшествия «скорую» и полицию. Медики отвезли пострадавшего мужчину в больницу №25. Сейчас он находится в реанимации, у него многочисленные травмы. Состояние очень тяжелое.
На месте ЧП работают следователи, взрывотехники. Причина, почему решили взорвать пенсионера, который вот уже много не работает в органах, пока неизвестна. Это предстоит выяснить следователям.
Оперативное видео с места взрыва машины полковника МВД в Волгограде.
Владимир Лазарев с 1998 по 2008 годы был заместителем начальника (по тылу) Волгоградской академии МВД. С этой должности и ушел на пенсию.
Граната рядом с машиной взорвалась в Волгограде.
ИСТОЧНИК KP.RU