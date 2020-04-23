Обстановка с коронавирусом в Волгоградской области потихоньку накаляется. Спустя почти месяц после первого подтвержденного диагноза в регионе 165 заболевших COVID-19. Практически стандартная схема распространения этой инфекции. После небольшого затишья, за последний день число заразившихся коронавирусом вновь выросло на 20 человек. Среди заболевших люди от 19 до 73 лет. Как сообщил «КП-Волгоград» зампред комитета здравоохранения региона Николай Алимов, зафиксирована третья смерть от коронавируса в Волгоградской области - умер пожилой 71-летний житель Городищенского района.

- Заболел он 9 апреля. Через пять дней только обратился за медицинской помощью - 14 апреля. В течение двух дней попал в реанимацию, к сожалению, закончилось все летальным исходом. Умер он 19 числа. Сегодня пришел положительный результат из референс-центра, - рассказал Алимов. - Здесь особенность в том, что по его словам, он не выезжал никуда и ни с кем не контактировал. Поэтому эпиданамнеза как такового не было. Обратился к врачу на месте, амбулаторно вызвал врача. Никто не предполагал, что это связано с ковидом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/774951" frameborder="0"></iframe> Нигде не был, ни скем не контактировал. Третий пациент умер от коронавируса в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА

Среди 20 новых заболевших в Волгоградской области жители Волгограда, Волжского Михайловки, Камышина, Городищенского, Урюпинского, Палласовского, Серафимовичского, Ленинского. Котовского районов.

В инфекционных госпиталях региона на утро 23 апреля находились 519 человек. Детей среди инфицированных на порядок меньше, чем взрослых – 21 малыш и подросток. Младшему нет и двух лет, а его отец умер коронавируса. У 337 пациентов пневмония. На аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас находятся 10 пациентов тяжелом состоянии, лишь у троих из них подтвержден коронавирус. Выписано по выздоровлению 32 человека.

На карантине по домам сидят 2128 волгоградцев. Накануне их было 1909. Прибавилось еще более двухсот человек с подозрением на COVID-19. В скорбном списке умерших от коронавируса еще женщина из Жирновского и еще молодой мужчина из Николаевского района.

Всего в регионе проверили на коронавирус уже более 16 тысяч человек. Тесты делают не только заболевшим с подозрением на коронавирус, но и всем пожилым людям, и всем медикам, которые работают с коронавирусными больными.

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