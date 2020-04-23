Не выезжал, не контактировал: что известно о третьем умершем от коронавируса в Волгограде

23 Апр 2020 2020-04-23T13:01:24+03:00

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Среди 20 новых заболевших коронавирусом в Волгограде снова пациент, которому диагноз COVID-19 поставили посмертно. Умер 71-летний мужчина из Городищенского района Волгоградской области. По словам замглавы облздрава Николая Алимова, умер он опять же не от коронавируса, а от пневмонии, которая возникла как осложнение. У пожилого человека были сопутствующие заболевания, возраст опять же. Но главная особенность этого летального случая в том, что понять, где мог заразиться коронавирусом дедушка, санитарные врачи так и не смогли. Он отрицал, что мог общаться с кем-либо из заболевших – сам никуда не ездил, родные тоже.

- В чем коварство этого заболевания? Почему мир весь так на все это реагирует? Стабильное состояние резко переходит в то, когда человек требует кислородной поддержки и уже искусственной вентиляции легких. И дальше уже [летальный исход]. Благополучие резко переходит в состояние неблагополучия, и сложно что-то сделать. Реаниматологи, когда происходит остановка [сердца], по часу качают. Но это не приводит к результату, - говорит Алимов.

К медикам за помощью умерший обратился поздновато - 9 апреля заболел, 14-го обратился, 19-го уже умер. Не было у него никаких предпосылок думать, что это как-то связано с COVID-19, - говорят в облздраве.

Всего число заболевших коронавирусом в Волгограде на 23 апреля достигло 165 человек, выписаны 32, умерли трое. В больницах более пятисот человек. Напомним, первой умерла пациентка с коронавирусом в Жирновске, сиротами остались трое детей. Затем скончался мужчина в расцвете сил из Николаевского района. У него остались жена и четверо деток, все они тоже заболели коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU