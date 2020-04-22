Прилетел из Москвы и пошел на совещания: волгоградец пожаловался в прокуратуру на чиновника, нарушающего карантин

С 12 апреля в Волгоградской области из-за угрозы коронавируса действуют ограничения для всех, кто приезжает из эндемичных регионов страны. Все прибывшие обязаны отсидеть 14 дней на самоизоляции и не имеют права выходить из дома. Однако представитель президента в Волгоградской области Дмитрий Сафонов съездил в Москву, которая является основным очагом коронавируса в стране, и тут же вышел на работу. Активист Алексей Ульянов написал заявление в прокуратуру с требованием проверить действия федерального чиновника и взять под наблюдение всех, кто с ним контактировал. Среди них и руководитель регионального Роспотребнадзора, и чиновники областной администрации.

- Сафонов совершил 17.04.2020 перелет Волгоград – Москва. При этом уже 21.04.2020, согласно информации СМИ, представитель власти спокойно в окружении руководителя Роспотребнадзора Ольги Зубаревой, Росздравнадзора Ирины Бочковой и других коллег провел селектор, - заявил блогер. - После 17 апреля Сафонова не раз видели на улицах Волгограда без маски.

Информацию о перемещениях чиновника «КП-Волгоград» подтвердили в официальных органах. Представитель президента действительно летал в столицу и после не соблюдал самоизоляцию. Его автомобиль и сегодня стоит перед офисом. Напомним, приемная Сафонова находится в пожарной каланче, которую отремонтировали под краеведческий музей. Но переезд уже год откладывается, так как чиновник отказывается покинуть здание и занять другой офис.

Тем временем, накануне из 23 новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области 14 человек подхватили инфекцию в столице, из 11 подтвержденных 22 апреля диагнозов таких случаев пять, два еще не определены. Оставшаяся половина волгоградцев заразилась от приехавших из Москвы.