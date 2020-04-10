2020-04-10T16:13:08+03:00
Общество

На Вербное воскресенье и Пасху волгоградские храмы будут открыты для прихожан

Но верующих просят по возможности остаться дома
Екатерина МАЛИНИНА
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Если на службу придет столько же людей, вряд ли можно говорить и о безопасной дистанции. Фото: администрация ВолгоградаЕсли на службу придет столько же людей, вряд ли можно говорить и о безопасной дистанции. Фото: администрация Волгограда
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Самоизоляция в Волгограде из-за коронавируса продлится до конца апреля. А это значит, что режим ограничений попадает и на Вербное воскресенье и на Пасху – традиционные православные праздники. В эти дни даже те, кто редко бывает в храме, отправляются на службу, освящать вербу и а через неделю пасхальные куличи. Но эпидемия COVID-19 скорректировала все сферы нашей жизни. Например, в дни, когда по традиции волгоградцы отправляются на кладбища, чтобы помянуть близких, отменили автобусы. За оставление места изоляции ради похода на могилы родных будут штрафовать. Пока можно обойтись без этого. Но храмы решили оставить открытыми. Традиционно в них пройдут праздничные службы.

- Есть люди, которые выделяются из общего формата, - рассказывает ректор Царицынского православного университета отец Алексей Маслов. - Им важно прийти в храм, и его двери не должны быть закрытыми. Священнослужители постараются обеспечить максимальную безопасность во время службы – в рамках рекомендации Роспотребнадзора, Московской Патриархии. Храмы позаботятся о том, чтобы предоставить всем, кто придет, маски.

На входе есть дезинфицирующие растворы, салфетки, также обозначена дистанция.

По традиции освятят и куличи. Фото Казанский собор

По традиции освятят и куличи. Фото Казанский собор

Верующих просят быть благоразумными во время посещения храма: соблюдать безопасное расстояние, не толпиться, обеспечить себя индивидуальными средствами защиты.

Так что тем, кто все же не может обойтись без похода в церковь, можно будет освятить вербу, а после ночного богослужения на Пасху, освятить куличи. В некоторых храмах сделают это накануне в субботу.

Главное богослужение, которое проведет Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, состоится в Казанском кафедральном соборе. Доступ туда также будет доступным. По телевидению обещают организовать и прямую трансляцию. Так что оставайтесь по возможности дома. Такие рекомендации дает и Святейший Патриарх Кирилл.

- Мы проявим максимальную заботу о людях, к такой же заботе призываем и наших прихожан, - просит отец Алексей Маслов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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