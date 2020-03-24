«Володя строил большой дом для жены и дочки»: убитый в Волгограде полицейский не успел воплотить мечту

Ему пришлось уйти из жизни рано, в 35 лет. Осиротевшей осталась полуторагодовалая дочь Маша, безутешной вдовой 32-летняя жена Ирина. Старшего сержанта Владимира Тафинцева посмертно представят к госнаграде: он защитил волгоградку от грабителя и получил удар ножом в сердце. «Комсомолка» узнала, как жил полицейский-герой, что ценил больше всего и о чем мечтал.

ГЕРОЙ ПОСМЕРТНО

Для начала напомним, трагедия произошла около двух часов дня 22 марта в Дзержинском районе Волгограда. Старший сержант Тафинцев вместе с коллегой в составе отдельной роты (комендантской) по охране объектов патрулировал на улице Землячки. К ним подбежала перепуганная женщина, заявившая, что ее преследует грабитель, требует отдать золото. Владимир бросился в погоню. Преступник пытался приникнуть на охраняемую территорию, но его скрутили. Негодяя отвели к КПП.

- Во время проверки документов мужчина достал нож и нанес им удар по телу старшего сержанта полиции. От полученного ранения пострадавший скончался, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Владимир отдал службе 10 лет своей жизни. Коллеги отзываются о нем как о порядочном, ответственном человеке. Случившееся шокировало весь Волгоград. Особенно семью и близких погибшего.

«ЖИЛ И СЛУЖИЛ ЧЕСТНО»

Волгоградец Станислав познакомился с Владимиром больше пятнадцати лет назад. Их возлюбленные, Вера и Ирина, были лучшими подругами. Вскоре обе пары поженились, жили счастливо, сохраняли дружбу и очень близкие отношения.

- Володя был предан своему делу, настоящим человеком с большой буквы. Жил честно, служил честно, - рассказал «Комсомолке» близкий друг и родственник погибшего Станислав. - Всегда улыбался, был очень общительным и открытым, плохого слова от него ни разу не слышал.

Семейные встречи скрепили их мужскую дружбу. Владимир делился планами на будущее. Он отличался целеустремленностью – как в создании семейных ценностей, так и на работе. За годы службы дорос до старшего сержанта. Для полного счастья семье Тафинцевых не хватало одного – ребенка. И вот полтора года назад в их жизни появилась маленькая Мария. Так как супруги были верующими людьми, уже в полтора месяца устроили крестины. Практически с рождения у Машеньки появился свой ангел-хранитель и крестная мама.

- Ей стала моя жена Вера. Сама жизнь показала, что мы должны породниться. Теперь мы настоящая семья и будем всегда поддерживать Ирину и ее дочь, помнить нашего Володю, - обещает Стас. – Он безумно их любил! Машенька для него была смыслом жизни, сокровищем, Володя с нее пылинки сдувал. Как и с жены, встреча с которой была предначертана.

«ПОЗНАКОМИЛИСЬ В ЦЕРКВИ»

История знакомства Ирины и Владимира вызывает восхищение. До судьбоносной встречи оба посещали церковь. За жизненной суетой они не забывали о главном – духовности. Она работала в сфере связи и коммуникаций, а он патрулировал город-герой, защищая покой волгоградцев. После трудного рабочего дня оба находили умиротворение в стенах храма.

- Там и познакомились, - рассказал Станислав. – Люди очень боголюбивые, верующие. За свои почти 34 года я не видел такой крепкой семьи! Это настоящий пример для всех нас. У них были высокие отношения.

Прихожане храма Сергия Радонежского, куда впоследствии супруги Тафинцевы ходили вместе, очень тепло отзываются о них.

- Мы несколько раз виделись в храме, Ирина и Владимир производили очень хорошее, светлое впечатление, - поделилась волгоградка Александра, переживающая за осиротевшую семью полицейского.

«СВОИМИ РУКАМИ СТРОИЛ ДОМ»

Больше всего Владимир мечтал перевезти жену и дочь в большой частный дом. Для этого купил землю в Среднеахтуибнском районе и своими руками вместе с отцом все свободное время уделял строительству.

- Создавал свой очаг, куда хотел приглашать гостей, где хотел жить в кругу большой семьи, завести еще детей. Он и мне предлагал перебраться туда. Тихо, природа, свежий воздух, до Волгограда через мост рукой подать. Я серьезно рассматривал этот вариант. Много планов вместе обсуждали. Сейчас, когда Володи не стало, все это не имеет смысла, - признается Станислав. - За всю свою жизнь и мухи не обидел. Как профессионал делал свою работу грамотно. За нее и погиб, защищая женщину от кражи.

ГДЕ И КОГДА ПРОЙДУТ ПОХОРОНЫ

25 марта в 11:30 в Дзержинском районе Волгограда на улице Землячки №74 начнется прощание с Владимиром Тафинцевым. В 12:30 в храме Сергия Радонежского в центре города-героя пройдет отпевание, которое проведет отец Александр Пржегорлинский. Тело предадут земле на кладбище в Краснооктябрьском районе по улице Хрустальная после отпевания.