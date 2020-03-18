Изуродованную в Волгограде собаку сделали звездой популярного британского ток-шоу This Morning

«В начале года я увидела видео с маленькой собачкой без носа. Через месяц я приветствовала ее в своем доме и в сердце! И теперь она защитник всех оскорбленных, брошенных и забытых питомцев» - написала в своем инстаграме англичанка Кейси Карлин. Речь о собачке из Волгограда с удивительной судьбой. Год назад Милли находилась на волоске от смерти, а на днях стала звездой популярного в Великобритании ток-шоу This Morning.

«ОНА СТАЛА СИМВОЛОМ ВСЕХ БРОШЕННЫХ ЖИВОТНЫХ»

С 13 марта ролик на ютуб-канале This Morning, героиней которого стала Милли и ее хозяйка, набрал более 270 тысяч просмотров. У собачки есть свой инстаграм milliethewunderdog, на него подписано более 77 тысяч поклонников. Там Милли довольна жизнью в Лондоне, гуляет по газончику, нежится на солнышке. Трудно поверить, что в июле 2019-го ее нашли у одного из домов в Советском районе Волгограда. Без челюсти, воющей от боли так, что у прохожих разрывалось сердце. Было ясно, что в Милли стреляли живодеры. Но люди шли мимо, думая про себя: не жилец!

Волгоградским собакам повезло, что у них есть Наталия Грандовская. На ее счету десятки самых тяжелых животных: кот с двумя лапками, пес без челюсти, расстрелянная в упор собака и многие другие. У Наташи свой приют, который она содержит собственными силами и благодаря добровольцам. Неудивительно, что ее доброта завоевала сердца московских единомышленников.

milliethewunderdog Волгоградская собака на британском ток-шоу.

- Когда мы нашли Линду (так назвали подопечную в России), у нее были чудовищные травмы верхней и нижней челюстей, большая кровопотеря, состояние тяжелое. Мы привезли ее в волгоградскую клинику, - рассказала Наталия.

Волгоградские волонтеры спасают собаку с отстрелянной мордочкой. .

Так у собачки появился шанс. Долго описывать, сколько сил, времени и средств потратили вовлеченные в спасение Милли люди со всей страны. Больную перевезли в Москву, там ее буквально вытаскивали с того света лучшие столичные ветеринары. Все переживали и верили в благополучный исход. И он случился: в январе этого года волонтеры объявили радостную новость – Милли едет в Лондон!

Именно британские врачи пообещали провести уникальную реабилитацию для Милли, а именно сделать на 3D-принтере челюсти и прикрепить их шурупами к мордочке. Так собачке станет легче кушать, пить и вообще комфортнее жить. Конечно, англичане не смогли обойти вниманием эту историю и пригласили Кейси Карлин на шоу, чтобы поделиться ею с миром и сделать символом всех брошенных животных.

Собаке из Волгограда, которой отстрелили мордочку, нашли дом в Лондоне. .Видео приюта для собак "Домашний": "Выбери меня"!

«ИЗ ТРУЩОБ РОССИИ»

Кейси Карлин не впервые на этом ток-шоу: год назад она пришла с историей о пятилетней Мэгги, которую нашла в Ливане. Собаку привязали, расстреляли и оставили умирать. Теперь же внимание было приковано к Милли. Надо сказать, британцы очень трогательно относятся к животным, им не чужда эмпатия. Самое главное – они благородны русским активистам.

- Это было бы невозможно без вашей помощи! Спасибо вам от всего сердца. Спасибо @vyberimenya, которая так хорошо ухаживала за Милли, и спасибо всем их сторонникам, которые помогли ей и всем русским собакам в уходе, - написала в инстаграме Кейси.

Волгоградская собака на британском ток-шоу This Morning.

О судьбе Милли британка рассказала многим мировым изданиям.

«Она ушла из трущоб России, чтобы жить светской жизнью. Она невероятная» -пишет Exspress & Star в интервью с Кейси Карлин.

А вот, что рассказала британка Daily Mail:

«Мой папа всегда говорил, что я привезу домой Бэмби, если увижу его на обочине дороги. Я всегда любила животных и всегда хотела быть ветеринаром или защитником природы. Теперь я работаю спасателем и терапевтом, и это просто лучшая работа. Я люблю ее».

А пока в Великобритании восхищаются Милли, на улицах Волгограда живет почти 30 тысяч бездомных собак. Всех их ждет в лучшем случае голод и холод, а в худшем – живодеры. Лишь часть животных удается спасти волонтерам, еще меньше уезжают жить в русские семьи, гораздо чаще собак удается пристроить за границу: в Швецию, Англию, Германию, США и другие страны.