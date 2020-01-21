Собаке без мордочки из Волгограда нашли семью в Лондоне

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:49:13+03:00

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Это у нас в России изувеченных животных проще усыплять. Безответственность начинается с малого: с выброшенных питомцев, их бесконтрольного размножения на улицах, а заканчивается эвтаназией. Но многие европейские страны показывают другой пример, не допуская бродячих стай на улицах своих городов, а если уж так вышло, что питомец пострадал, его спасают.

Пытаются делать это и российских городах, в том числе в Волгограде. Зоозащитница Наталия Грандовская известна тем, что берет, казалось бы, самые трудные случаи. Линда была именно такой: собачке кто-то отстрелил мордочку. Жить с такой травмой практически невозможно, но Наталия и волонтеры оплатили лечение в лучших клиниках Москвы. Мордочку не восстановили, но есть и пить собачка могла сама. Она осталась в столице, ее фото распространили по соцсетям. Так ее и заприметили добрые люди из Лондона.

- У Линды в связи с ее травмами рекомендована реконструкция нижней челюсти - челюсть изготавливают на 3D-принтере и на шурупах прикручивают к остаткам костей, тем самым ее язык получит хоть как-то физиологический комфорт и само качество жизнь улучшиться, поскольку оставить так язык травмоопасно, он вечно сухой, что не нормально по природе. В Англии врачи готовы провести такую операцию, у них есть опыт и уровень ветеринарии в разы выше! – говорят волонтеры приюта для собак «Домашний: Выбери меня».

Собаке из Волгограда, которой отстрелили мордочку, нашли дом в Лондоне. .Видео приюта для собак "Домашний": "Выбери меня"!

Перевозка обойдется в 500 евро. Сейчас Линда путешествует из одной страны в другую, но уже совсем скоро окажется в своем новом доме, где у нее начнется новая жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU