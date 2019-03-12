Морятник хотят превратить в культурный «Кокон»

Заброшенное десятилетия назад здание в пойме реки Царицы в самом центре Волгограда, которое многим известно как морятник, хотят превратить в Центр современного искусства «Кокон». Инициаторы представили проект культурного кластера на отбор в крауд-акселератор. Морятник хотят сделать площадкой для молодежных мероприятий, фестивалей, выставок картин, скульптур, света и звука, а также созданных на базе политеха технологий виртуальной и дополненной реальности. Волгоградцев просят поддержать свой город на федеральном конкурсе развития городских территорий и сообществ «100 городов». Тем более, что подобные центры уже есть в Астрахани, Ростове, Краснодаре, Воронеже и других городах. На голосование проект выставили, чтобы в итоге получить проектную поддержку, наставника и федеральное софинансирование.

- Проект подразумевает реновацию громадного здания, дополненного новейшими архитектурными формами. Идейно напоминает концепцию Московского Винзавода, но гораздо более расширенного по профилям и способного объединить в себя весь креативный кластер региона, - рассказывает главный идейный вдохновитель проекта, специалист по современному искусству Оксана Бабижаева. - Центр будет аккумулировать все молодежные мероприятия, проходящие в городе на различных площадках. А также выполнять административную функцию по поддержке и продвижению молодого поколения сферы искусств за пределами региона и страны.

Авторы считают, что места в морятнике всем хватит, в том числе на любые крупногабаритные проекты и инсталляции. Он подойдет для реализации любых творческих замыслов и проектов, как в изобразительном искусстве, так и в музыкальной, театральной и кинематографической сфере. Здесь же могут разместиться творческие мастерские и мастер-классы.

- Наличие у Центра современного искусства «Кокон» собственной прилегающей территории и некоторой обособленности делает его уникальным в плане проведения любых музыкальных мероприятий. Также собственная территория может быть легко приспособлена под выставки под открытым небом или парк современного искусства, - говорится в презентации проекта.

Среди авторов проекта бизнес-леди Оксана Бабижаева и Кристина Тарнаруцкая, художник и скульптор Дмитрий Зимин, маркетолог Анастасия Кузнецова и первый зам председателя волгоградской гордумы Владлен Колесников. Их главная цель – удержать в Волгограде креативную молодежь.

- Мы хотим решить проблему оттока креативных людей из-за отсутствия выставочных площадок и поддержки в реализации их проектов. И хотим решить проблему отсутствия площадки для проведения крупных молодежных мероприятий. У нас подобных площадей просто нет, - считают разработчики.

Каждую неделю на сайте проекта выставляют на голосование по 20 городов, итого пять недель, сто претендентов. По итогам голосования отбирают 5 проектов в неделю. При этом учитывают не только активность голосующих, но и размер города, и мнение экспертов.

Поддержать свой город волгоградцы могут здесь.