На севере Волгограда установят «поющие» фонари и скамейку-параболу

Обещания полностью обновить аллею по улице Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда звучат от властей уже не первый год. В 2018-м хотели отдать эту заботу инвестору, а взамен разрешение на строительство на площади Дзержинского. Потом от этих планов отказались, решили провести масштабную реконструкцию стадиона «Трактор», а аллею включили аллею в список территорий, которые попадают под программу «Формирование комфортной городской среды». В 2019-м даже презентовали проект облагороженной зоны отдыха. Но, когда копнули глубже, оказалось, что прежде, чем приступить к благоустройству, надо полностью заменить старую теплотрассу, которая как раз проходит под аллеей. Так реконструкцию отложили еще на год. И вот, 28 февраля 2020-го, на сайте госзакупок "КП-Волгоград" обнаружила лот – на выполнение благоустройства пешеходной зоны по улице Дзержинского. Ищут подрядчика, который воплотит проект в жизнь. На все работы ему выделили 35 миллионов рублей. Но и планы у чиновников грандиозные.

За эти деньги власти планируют привести в порядок: во-первых, площадь перед ДК Тракторозаводского района, во-вторых, пешеходную зону – от проспекта Ленина до улицы Шурухина.

Здесь планируют полностью заменить тротуарное покрытие, убрать старые и высадить новые зеленые насаждения, установить детскую, игровую площадку и даже сделать танцевальную площадку для проведения культурно-массовых мероприятий.

Приведут в порядок и площадь у ДК ТЗР. Фото с сайта Госзакупок.

При этом все новоделы должны вписываться в общую стилистику этого микрорайона. А все здесь было построено еще в советские годы - 1936-1955 – и в стиле «Сталинского ампира».

Согласно документации, представленной на сайте Госзакупок, на пешеходной аллее появятся не просто новые лавочки и урны, а и, например, «поющие» фонари. Это будут такие декоративные фигуры, выполненные из труб разного диаметра и листового металла. Здесь появятся фонарь-контрабас, фонарь-барабаны, фонарь-аккордеон, фонарь-балалайка, фонарь-гитара, фонарь-труба и даже фонарь-саксофон. А еще на аллее появится скамейка «Парабола» из хвойного дерева, и пергола «Волна» по типу той, что стоит на Набережной Волгограда.

Для детворы обещают установить целый сказочный городок. Фото с сайта Госзакупок.

У детворы появится целый сказочный городок с хижиной волшебника, мульти-башней, игровая скульптура «Театр и музыка», а еще качалки «Дельфин», карусели и качели.

Не забыли и про любителей активного отдыха – для них установят уличные тренажеры – для подтягиваний с подвесами, для пресса, «подвесные колокола» и брусья. Есть в проекте даже велопарковка на семь велосипедов.

Вообще, реконструкцию будут выполнять в да этапа. Это только первая часть. На втором этапе предстоит обновить участок улицы Дзержинского от улицы Шурухина до улицы Жолудева. Параллельно пойдет масштабная реконструкция стадиона «Трактор» с устройством парка и расширением проезжей части в будущем.

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