Фонтан, ремонт ДК и скейт-парк: в Тракторозаводском районе Волгограда построят зону отдыха
Тракторозаводской район Волгограда, наверно, единственный, где еще до сих пор нет благоустроенного современного парка (если не считать парк на Спартановке). На это сегодня обратил внимание и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который прошелся по «убитой» улице Дзержинского - от памятника Т-34 до местного ДК.
- Вот отсюда и начнем преображение, - отметил глава региона.
На самом деле о том, что на улице Дзержинского сделают красивую парковую зону, говорили еще в 2018-м, когда эта территория попала в список проектов «Формирование комфортной городской среды». Презентовали даже сам проект обновления этой зоны отдыха. А сейчас переходят от слов к делу.
Но прежде, чем начнут благоустраивать аллею, придется полностью заменить теплотрассу, которая как раз проходит по улице Дзержинского. А значит, в этом году преображений не ждать.
- Строительно-монтажные работы будут проводиться в 2020-2021 годах, - уточнили в администрации региона.
Зато планы большие: в парковой зоне уложат поливочный водопровод, сделают новое освещение, установят урны и лавочки, обещают даже скейт-парк и новый фонтан у кинотеатра «Ударник».
Кстати, обещают полностью обновить и ДК Тракторозаводского района. И уже есть договоренность с Волгоградским алюминиевым заводом, который обещает помочь с его реконструкцией.
А на месте Тракторного рынка появится многофункционыльный торговый центр. Фото администрация Волгограда.
Отдельной темой разговора стал стадион «Трактор», который уже не первый год обещают привести в порядок. В 2018-м даже приступили к разработке проекта его реконструкции. Власти говорят: от планов не отказались. Более того, область пообещала, что после ремонта стадион передадут Волгограду, сохранив при этом финансовую «поддержку» на его содержание.
Единственное, о чем попросили местные жители у властей - оставить им свободный доступ на стадион, или сделать рядом нормальные спортпллощадки. Обещали учесть пожелания и обустроить площадки так, чтобы они были удобны, и востребованы.
ИСТОЧНИК KP.RU