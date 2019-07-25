2019-07-25T11:19:34+03:00
Общество

Фонтан, ремонт ДК и скейт-парк: в Тракторозаводском районе Волгограда построят зону отдыха

А стадион «Трактор» после реконструкции обещают передать городу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот такой проект преображения улицы Дзержинского представлен на сайте администрации Волгограда.Вот такой проект преображения улицы Дзержинского представлен на сайте администрации Волгограда.
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Тракторозаводской район Волгограда, наверно, единственный, где еще до сих пор нет благоустроенного современного парка (если не считать парк на Спартановке). На это сегодня обратил внимание и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который прошелся по «убитой» улице Дзержинского - от памятника Т-34 до местного ДК.

- Вот отсюда и начнем преображение, - отметил глава региона.

На самом деле о том, что на улице Дзержинского сделают красивую парковую зону, говорили еще в 2018-м, когда эта территория попала в список проектов «Формирование комфортной городской среды». Презентовали даже сам проект обновления этой зоны отдыха. А сейчас переходят от слов к делу.

Но прежде, чем начнут благоустраивать аллею, придется полностью заменить теплотрассу, которая как раз проходит по улице Дзержинского. А значит, в этом году преображений не ждать.

- Строительно-монтажные работы будут проводиться в 2020-2021 годах, - уточнили в администрации региона.

Зато планы большие: в парковой зоне уложат поливочный водопровод, сделают новое освещение, установят урны и лавочки, обещают даже скейт-парк и новый фонтан у кинотеатра «Ударник».

Кстати, обещают полностью обновить и ДК Тракторозаводского района. И уже есть договоренность с Волгоградским алюминиевым заводом, который обещает помочь с его реконструкцией.

А на месте Тракторного рынка появится многофункционыльный торговый центр. Фото администрация Волгограда.

А на месте Тракторного рынка появится многофункционыльный торговый центр. Фото администрация Волгограда.

Отдельной темой разговора стал стадион «Трактор», который уже не первый год обещают привести в порядок. В 2018-м даже приступили к разработке проекта его реконструкции. Власти говорят: от планов не отказались. Более того, область пообещала, что после ремонта стадион передадут Волгограду, сохранив при этом финансовую «поддержку» на его содержание.

Единственное, о чем попросили местные жители у властей - оставить им свободный доступ на стадион, или сделать рядом нормальные спортпллощадки. Обещали учесть пожелания и обустроить площадки так, чтобы они были удобны, и востребованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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