2020-02-18T11:48:47+03:00
Происшествия

Нелегал, изнасиловавший беременную волгоградку, ответит перед судом

Мужчина дважды нападал на женщин, одна смогла дать отпор
Юлия Данильченко
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Насильник ответит по всей строгости закона.Насильник ответит по всей строгости закона.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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27-летний извращенец, напавший на двух жительниц Волгограда, одна из которых была беременна, скоро предстанет перед служителем Фемиды. Ему предстоит ответить перед законом по трем тяжелым статьям – «изнасилование, соединенное с угрозой убийством», «покушение на изнасилование» и «грабеж».

Первой жертвой маньяка, приехавшего в Россию из стран ближнего зарубежья, стала жительница Дзержинского района. Нападение произошло в сентябре 2018 года.

- Она оказала активное сопротивление и смогла позвать на помощь прохожих, предотвративших совершение преступления, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Но даже после неудачной попытки нелегал продолжил свое грязное дело: в марте 2019 года он напал на 25-летнюю беременную девушку. Это случилось возле остановки на улице Землячки около семи часов утра. Он утащил жертву за территорию заброшенной военной части и надругался над ней. Насильника не остановило то, что она была в положении. Девушка вырывалась, даже ударила преступника кирпичом, но в ответ была избита. Вдобавок нападавший отобрал у нее 800 рублей и скрылся.

В Волгограде задержали мигранта, котрый изнасиловал беременную женщину.

На поиски бросили 40 мобильных групп. Нашли насильника по ране на лбу, которая осталась от удара.

- Несмотря на то, что мужчина проживал на территории Волгоградской области нелегально, не имея ни регистрации, ни постоянного места жительства, следователям регионального управления СКР совместно с оперативным сотрудникам Главка МВД удалось не только установить личность нападавшего, но и задержать его, - добавили в ведомстве.

Самое главное доказательство вины преступника – ДНК, которое он оставил. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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