В Волгограде задержали насильника беременной женщины

СЕГОДНЯ 09:44 2019-03-19T09:44:52+03:00

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На 24-летнюю волгоградку напали 17 марта в половине седьмого утра на 51-й Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда. Женщина шла на работу, когда к ней подошел молодой мужчина азиатской внешности и потребовал денег, а когда она возмутилась, напал на нее. Сначала просто избивал, а затем изнасиловал. Мужчину не смутило, что жертва была с внушительным животиком – на шестом месяце беременности. По словам волгоградки, она нащупала рукой кирпич и ударила им преступника в лоб. Насильник сбежал.

На место ЧП вызвали полицию, «скорую». Медики с многочисленными травмами увезли пострадавшую в больницу. Ей предстоит полное обследование, так как есть риск потерять ребенка. А преступника задержали.

Сейчас следователи следственного отдела по Дзержинскому району сейчас проводят проверку. Они опрашивают и задержанного мужчину (обвинение пока не предъявлено), и саму пострадавшую. Также предстоит сделать несколько медэкспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU