Беременная женщина отбивалась от насильника кирпичом

Следственный отдел Дзержинского района возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины. Он избил и изнасиловал беременную волгоградку.

Утром 17 марта 25-волгоградка спешила на работу к остановке на улице Землячки. Было около половины седьмого утра, когда на нее набросился проходивший мимо мужчина – заметила его в последний момент. Так что не успела даже закричать – он закрыл хрупкой женщине рот и потащил в заброшенное строение на территории бывшей военной части. Когда попыталась отбиваться, пригрозил, что убьет ее, если будет дергаться.

В здании он увидел, что жертва беременна, но это отморозка не остановило. Он избил и изнасиловал жертву. Несчастная до последнего пыталась отбиваться и даже ударила по лицу преступника кирпичом. Ссадина оказалось внушительной.

Он оставил избитую лежать в здании, предварительно забрав у нее 800 рублей из кошелька. Женщина попросила помощи у прохожих. Ей вызвали «скорую», которая увезла пострадавшую в больницу. Сейчас волгоградка находится под наблюдением врачей, у нее многочисленные травмы.

На поиски насильника бросили все силы. 40 мобильных групп прочесывали территорию, наведывались в гостиницы, беседовали с другими мигрантами. В итоге преступника нашли. У него на лбу была внушительная ссадина.

Мужчина во всем признался: виноват, насиловал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/698038" frameborder="0"></iframe> В Волгограде задержали мигранта, котрый изнасиловал беременную женщину.

- Экспертиза ДНК установила совпадение биологических следов, оставленных подозреваемым, и подтвердила его причастность к совершенному деянию, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Следственный отдел по Дзержинскому району СУ СК по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого. Ему предстоит ответить за изнасилование с угрозой убийства и грабеж.

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