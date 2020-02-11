2020-02-11T17:10:36+03:00
Общество

Учительница, которую обвиняют в связи с учеником: «Надо жить ярко, чтоб в старости было о чем вспомнить»

Ученики образцовой школы Астрахани сняли видео интима учителя с девятиклассником из-под двери
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Застукали с 15-летним подростком «Учителя года». Фото: соцсетиЗастукали с 15-летним подростком «Учителя года». Фото: соцсети
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Скандал на сексуальной почве разгорелся на этой неделе в Астрахани. В школе учительницу застукали с девятиклассником. Ей – 35 лет, она заслуженный и уважаемый учитель, не чуждая романтики и жаждущая экстрима. Ему всего 15 лет. Но это не помешало им предаваться любовным утехам, уединившись в лаборантской. Момент их близости ученики засняли тайком, подсунув мобильник под дверь. На видео учительница сидит у подростка на коленях, они обнимаются, целуются и явно счастливы. При этом эпизод не единичный. На видео смонтированы сразу несколько встреч. Оно уже неделю «гуляет» по школе. Дошло и до родителей, которые вынесли сор из избы.

ЧИТАЛА ЧЕХОВА, ПРЫГАЛА С ПАРАШЮТОМ, ПИСАЛА С ОШИБКАМИ, ЛЮБИЛА УЧЕНИКОВ

Резонанс получился нешуточный, ведь секс-скандал произошел в образцовой школе с углубленным изучением предметов физико-математического профиля, которая не раз входила в топ-500 в России. Да и застукали с 15-летним подростком учителя не просто уважаемого, а «Учителя года». Подозреваемая - преподаватель биологии с 16-летним стажем, кандидат педагогических наук в 2019 году получила звание «Учитель-Драматург» в регионе и звания «Учитель года – 2019» в Астрахани. «Быть учителем - это мой путь», - говорит она о себе в соцсети работников образования. – «Люблю свою работу, люблю своих учеников!».

Правда, оказалось, что любовь эта зашла слишком далеко и обучала она своих учеников не только биологии.

Любит театр, книги, танцы и активный отдых, воспитана на «Повести о настоящем человеке» и обожает Чехова. Получила красный диплом, защитила кандидатскую, выиграла престижный конкурс в регионе. Правда, анкета, составленная несколько лет назад, изобилует глупыми ошибками: «катаюсь на лощади», «зделанно не много и не мало», «пишу научный статьи». В общем, личность разносторонняя.

Как сообщили «КП-Волгоград» в городском управлении образования, сейчас в школе работают следователи. Идет и внутренняя проверка.

Следственный комитет РФ продолжает выяснять, как далеко зашла связь учителя и ученика. Только после того, как у правоохранителей появится полная картина произошедшего, последуют выводы. Пока же ясно, что педагогу за интим с несовершеннолетним учеником грозит реальный срок. Из школы она уже уволилась, как и директор школы, «по собственному желанию».

- Живем один раз, поэтому надо жить ярко и интересно, чтоб в старости было о чем вспомнить и не стыдно внукам рассказать, - так представляет себя застуканная с подростком учительница.

Эту историю преподаватель теперь точно не забудет – ни в ближайшее время, ни в старости.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Это далеко не первый сексуальный скандал в школе. Так прошлой осенью под подозрением оказалась учительница английского из Канска, пострадавший – ее ученик, 15-летний подросток.

Несколькими годами ранее под суд за развращение ученика пошла учительница из города Волжского Волгоградской области. Ангелину Дорофееву обвиняли в сексуальной связи с 15-летним подростком. Об отношениях парочки узнала мать мальчика и поспешила с заявлением в полицию. Учительницу осудили - дали два года условно, но вскоре она трагически погибла в автокатастрофе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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