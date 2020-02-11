В Астрахани учительницу образцовой школы заподозрили в интимной связи с учеником

В Астрахани разгорается очередной сексуальный скандал в школе. В школе №32, которая регулярно входит в топ-500 лучших учебных заведений России, 35-летнюю учительницу подозревают в интимной связи с учеником. Причиной стало видео, которое тайком снял один из школьников. На нем запечатлен момент интимного общения педагога и 15-летнего подростка. Ролик мгновенно разлетелся по телефонам учеников и дошел до родителей. Те обратились в СМИ. Теперь в ситуации разбираются следователи. Им предстоит выяснить, насколько далеко зашла связь молодого педагога и девятиклассника.

- Следователи начали проверку по сообщениям в СМИ. Если интимная связь учителя и ученика подтвердится, то речь будет идти о преступлении, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по Астраханской области Андрей Хегай.

Учительница, которую заподозрили в интиме с учеником, была весьма известным в регионе и заслуженным педагогом. Она уволилась из школы и удалила все свои аккаунты в соцсетях. Сменился в образцовой школе и директор.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий управления образования Астрахани:

- В управление образования с подобными сообщениями ни дети, ни ни родители, ни учителя не обращались. Мы проводим проверку распространенной в СМИ информации, опрашиваем классных руководителей девятых классов. Запросили информацию и в следственном комитете. Что касается директора учебного заведения, то она уволилась по собственному желанию еще в пятницу. Она была в отпуске и написала заявление по состоянию здоровья.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Это далеко не первый сексуальный скандал в школе. Так прошлой осенью под подозрением оказалась учительница английского из Канска, пострадавший – ее ученик, 15-летний подросток.

Несколькими годами ранее под суд за развращение ученика пошла учительница из города Волжского Волгоградской области. Ангелину Дорофееву обвиняли в сексуальной связи с 15-летним подростком. Об отношениях парочки узнала мать мальчика и поспешила с заявлением в полицию.

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