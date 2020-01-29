На трассе под Волгоградом перевернулся автобус: четыре пассажира в больнице

Опять на трассе в Волгоградской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. Уже третья за месяц. На этот раз в ДТП попал рейсовый автобус, который следовал из Саратова в Пятигорск. По предварительной информации, в больницу с травмами увезли четырех пассажиров.

Случилось ДТП 29 января примерно в 16.40 (по московскому времени) на 522 километре трассы «Сызрань - Саратов - Волгоград» (это на территории Камышинского района Волгоградской области). Автобус слетел с дороги и перевернулся в кювет.

Говорят, водитель не справился с управлением.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, направляясь со стороны Камышина в сторону Волгограда, не справился с управлением и совершил опрокидывание автобуса в кювет. В момент ДТП в салоне находилось 11 пассажиров. Четыре человека обратились за медицинской помощью, - сообщают «КП-Волгоград» подробности случившегося в ГУ МВД по Волгоградской области.

Чуть позже стало известно, что в числе обратившихся за медпомощью было трое детей. Как уточнили в облздраве, в Камышинскую детскую горбольницу отправили двух девочек - 2 и 3 лет и одну пятимесячную малышку.

- Состояние малышей средней тяжести, стабильное. Получают всю необходимую терапию, - отчитались в региональном управлении здравоохранения. - Также центральной городской больнице на обследовании находится 55-летняя женщина и мама 5-месячного ребенка - ее уже осмотрели травматологи и сейчас она с ребенком в детской больнице.

На момент аварии в автобусе находились 11 пассажиров. За медпомощью обратились четверо.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте аварии работают наряды ДПС ГИБДД, медики и экстренные службы, а также следственно-оперативная группа полиции. И пока правоохранители уточняют все подробности случившегося, чиновники экстренно решали вопрос о размещении пассажиров. Но потом было принято решение пересадить их на попутный автобус, который следовал в Волгоград. Оттуда другими рейсами люди продолжат путь в Пятигорск.

Отметим, что за последний месяц это уже третья авария с участием автобусов на волгоградских трассах. Так, 11 декабря на дороге «Михайловка-Елань» улетел в кювет «Неоплан», в котором ехали десять человек. Пятеро получили ссадины и травмы. А перед самым новым годом - 21 декабря в Чернышковском районе пассажирский автобус столкнулся с «КАМАЗом» и тоже оказался в кювете. В автобусе были узбеки, которые возвращались с сезонных работ домой. Из 49-ти человек пострадали лишь четверо, и только чудом все остались живы.