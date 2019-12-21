2019-12-21T11:51:59+03:00
Происшествия

Под Волгоградом столкнулись автобус и «КАМАЗ»: четверо в больнице

Водитель заказного автобуса вез узбеков на родину, он не уступил дорогу грузовику [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Оба водителя автобуса с травмами в больнице.Оба водителя автобуса с травмами в больнице.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Утром 21 декабря на 188 км ФАД М-21 «ВолгоградКаменск-Шахтинский» в трех километрах от рабочего поселка Чернышковский Волгоградской области столкнулись автобус с пассажирами и «КАМАЗ». Удар был такой силы, что автобус отбросило с проезжей части в кювет, а от кабины водителя осталась только груда металла. У грузовика «распорот» прицеп, груз высыпался на дорогу.

Водитель автобуса не пропустил КАМАЗ, который ехал по главной дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель автобуса не пропустил КАМАЗ, который ехал по главной дороге.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Случилось это примерно в 09.20 утра по дороге к хутору Нижний Гнутов. Именно оттуда выезжал водитель автобуса. Он вез узбеков, которые работали на волгоградских полях, а теперь возвращались на зиму домой.

Под Волгоградом столкнулись автобус с пассажирами и "КАМАЗ".

В автобусе находились 56 граждан Республики Узбекистан, которые возвращались на родину. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В автобусе находились 56 граждан Республики Узбекистан, которые возвращались на родину.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Предварительно известно, что автобус следовал в пункт пропуска в Саратовской области. В салоне находились 49 человек: пассажиры - граждане Республики Узбекистан, и двое водителей - граждане Казахстана.

От удара автобус выкинуло с дороги в кювет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

От удара автобус выкинуло с дороги в кювет.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Водитель автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу «КАМАЗу», который следовал по основной магистрали. Грузовик врезался в автобус почти на полном ходу. В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном Главке.

- В больницу увезли обоих водителей автобуса и двоих пассажиров. У 45-летнего мужчины медики диагностировали рваную рану правого бедра и правого плеча, а также закрытый перелом костей носа и закрытая черепно-мозговая травма головы. Еще у одного мужчина 45 лет - тупая травма живота, ЗЧМТ, закрытый перелом левой голени. Третий пострадавший: 34 года, диагноз - тупая травма живота. Четвертый - 45-летний мужчина с диагнозом черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Один из пассажиров получил легкую травму и от госпитализации отказался, - уточняют в региональном управлении здравоохранения.

Всех пострадавших доставили в Чернышковскую районную больницу. Детей среди пострадавших нет, погибших также нет.

На месте ДТП работают полиция и экстренные службы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте ДТП работают полиция и экстренные службы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас еще на месте работает работают следственно-оперативная группа районного отдела полиции, подразделения экстренных служб и наряды ДПС.

Водитель грузовика остался невредим, а вот груз рассыпался по дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель грузовика остался невредим, а вот груз рассыпался по дороге.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Решается вопрос о размещении пассажиров автобуса в пункте временного размещения в Красноярской школы Чернышковского района. К месту ДТП выехало руководство областной Госавтоинспекции, Управления по вопросам миграции, - добавляют в полицейском ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Волгограде водитель грузовика спровоцировал тройное ДТП
В Кировском районе Волгограда приступили к строительству детсада
В Волгограде поймали азербайджанца, которого на родине искала полиция за дедовщину в армии
На волгоградских дорогах за сутки поймали 16 пьяных водителей
В Камышине поймали карманницу на воровстве кошельков
В 110 селах Волгоградской области обустроили парки, скверы и дворы
В Волго-Ахтубинской пойме нашли четыре вида редких грибов
Водителя, покатавшего по Волгограду пранкеров в багажнике с пеной, арестовали
В Волгограде москвич инсценировал свое ограбление ради страховки
В Волгограде вдоль новой дороги по улице Хорошева высадили сто деревьев
Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции
Огласили цену на билет за перелет из Астрахани в Волгоград
Протестировать каток в пойме реки Царица можно будет 28 декабря
В Астрахани гаишнику дали три года колонии за разбитый водителю нос