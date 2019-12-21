Под Волгоградом столкнулись автобус и «КАМАЗ»: четверо в больнице

Утром 21 декабря на 188 км ФАД М-21 «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в трех километрах от рабочего поселка Чернышковский Волгоградской области столкнулись автобус с пассажирами и «КАМАЗ». Удар был такой силы, что автобус отбросило с проезжей части в кювет, а от кабины водителя осталась только груда металла. У грузовика «распорот» прицеп, груз высыпался на дорогу.

Водитель автобуса не пропустил КАМАЗ, который ехал по главной дороге.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Случилось это примерно в 09.20 утра по дороге к хутору Нижний Гнутов. Именно оттуда выезжал водитель автобуса. Он вез узбеков, которые работали на волгоградских полях, а теперь возвращались на зиму домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/750939" frameborder="0"></iframe> Под Волгоградом столкнулись автобус с пассажирами и "КАМАЗ".

В автобусе находились 56 граждан Республики Узбекистан, которые возвращались на родину.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Предварительно известно, что автобус следовал в пункт пропуска в Саратовской области. В салоне находились 49 человек: пассажиры - граждане Республики Узбекистан, и двое водителей - граждане Казахстана.

От удара автобус выкинуло с дороги в кювет.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Водитель автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу «КАМАЗу», который следовал по основной магистрали. Грузовик врезался в автобус почти на полном ходу. В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном Главке.

- В больницу увезли обоих водителей автобуса и двоих пассажиров. У 45-летнего мужчины медики диагностировали рваную рану правого бедра и правого плеча, а также закрытый перелом костей носа и закрытая черепно-мозговая травма головы. Еще у одного мужчина 45 лет - тупая травма живота, ЗЧМТ, закрытый перелом левой голени. Третий пострадавший: 34 года, диагноз - тупая травма живота. Четвертый - 45-летний мужчина с диагнозом черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Один из пассажиров получил легкую травму и от госпитализации отказался, - уточняют в региональном управлении здравоохранения.

Всех пострадавших доставили в Чернышковскую районную больницу. Детей среди пострадавших нет, погибших также нет.

На месте ДТП работают полиция и экстренные службы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас еще на месте работает работают следственно-оперативная группа районного отдела полиции, подразделения экстренных служб и наряды ДПС.

Водитель грузовика остался невредим, а вот груз рассыпался по дороге.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Решается вопрос о размещении пассажиров автобуса в пункте временного размещения в Красноярской школы Чернышковского района. К месту ДТП выехало руководство областной Госавтоинспекции, Управления по вопросам миграции, - добавляют в полицейском ведомстве.