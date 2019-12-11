Автобус с пассажирами перевернулся под Волгоградом: пострадали пятеро

СЕГОДНЯ 00:51 2019-12-11T00:53:35+03:00

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Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в кювет поздним вечером во вторник 10 декабря в Волгоградской области. «Неоплан», следовавший из Волгограда в Елань, вылетел на обочину и опрокинулся на автодороге Михайловка – Елань неподалеку от поселка Секачи. ДТП произошло около одиннадцати часов по местному времени. По предварительным данным, в салоне находились семь пассажиров и водитель. Пострадали пять человек - они получили ушибы и переломы.

- К месту происшествия выехали экстренные службы - подразделения МЧС, ГИБДД и медиков. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС России по региону.

Обстоятельства ДТП уточняются. Информация обновляется.

Этот вторник можно назвать днем печальных новостей с автодорог. Днем на трассе в Воронежской области в жутком ДТП погибли основатель волгоградской клиники «Движение» Олег Соловьев и его семья.

ИСТОЧНИК KP.RU