Автобус с пассажирами перевернулся под Волгоградом: пострадали пятеро
Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в кювет поздним вечером во вторник 10 декабря в Волгоградской области. «Неоплан», следовавший из Волгограда в Елань, вылетел на обочину и опрокинулся на автодороге Михайловка – Елань неподалеку от поселка Секачи. ДТП произошло около одиннадцати часов по местному времени. По предварительным данным, в салоне находились семь пассажиров и водитель. Пострадали пять человек - они получили ушибы и переломы.
- К месту происшествия выехали экстренные службы - подразделения МЧС, ГИБДД и медиков. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС России по региону.
Обстоятельства ДТП уточняются. Информация обновляется.
Этот вторник можно назвать днем печальных новостей с автодорог. Днем на трассе в Воронежской области в жутком ДТП погибли основатель волгоградской клиники «Движение» Олег Соловьев и его семья.
ИСТОЧНИК KP.RU