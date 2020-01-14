2020-01-14T19:23:47+03:00
Происшествия

Волгоградцу, укравшему данные клиентов Сбербанка, грозит до пяти лет колонии

Следователи Главка собрали все факты, доказывающие вину мужчины
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Антон работал в Волгограде коллектором, а персональные данные должников продавал в интернете. Фото соцсети.Антон работал в Волгограде коллектором, а персональные данные должников продавал в интернете. Фото соцсети.
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Еще полгода назад 26-летний волгоградец Антон Бутурлакин считал себя достаточно успешным: работал коллектором, имел доступ к банковским тайнам, а теперь он на скамье подсудимых. Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области собрали достаточно фактов и улик, доказывающих, что парень подпольно торговал персональными данными банковских клиентов. И теперь ему грозит колония.

Напомним, задержали волгоградца в октябре 2019-го. Сотрудники службы безопасности ПАО «Сбербанк» обратили внимание на утечку данных клиентов. Какое-то время пытались сами вычислить хакера, который действовал под ником «Антон 2131». Затем подключили правоохранителей. Нашли этого «воришку» в Волгограде. Им оказался сотрудник коллекторского агентства «Национальная служба взысканий».

- В октябре 2019 года он осуществил несанкционированное копирование реестра должников ПАО Сбербанк, содержащего в себе личные данные клиентов, а затем разместил на одном из интернет-форумов объявление о продаже этих сведений, - раскрывают подробности этого дела в МВД России.

Как выяснилось в ходе следствия, персональные данные Антон воровал не только у Сбербанка, но и у других финансово-кредитных организаций.

Сегодня волгоградцу уже предъявлено обвинение по статье «Незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну».

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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