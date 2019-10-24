Полиция поймала в Волгограде коллектора, воровавшего данные клиентов Сбербанка

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-24T16:35:26+03:00

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За хакером, который крадет персональные данные у Сбербанка, охотились уже давно. Сначала его пытались вычислить сотрудники службы безопасности ПАО Сбербанк, позже к ним подключились полицейские. Отслеживали долго, и только сегодня, 24 октября, этого «воришку» поймали. Оказывается, он живет в Волгограде. И воровал он данные не только у Сбербанка, но и в других финансово-кредитных организациях.

- По предварительным данным, мужчина является сотрудником ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий). Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131», - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Этого волгоградского коллектора уже задержали, и завели на него уголовное дело по статье 183 УК РФ часть 3.

- В настоящее время он доставлен в органы полиции для проведения следственных действий. Предварительное расследование продолжается, - добавила представитель Главка Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU