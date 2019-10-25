В Волгограде на два месяца арестовали коллектора, укравшего личные данные тысяч клиентов Сбербанка

Сегодня, 25 октября, Центральный районный суд на 2 месяца арестовал Антона Бутурлакина. Волгоградца подозревают в хищении данных Сбербанка и других финансовых учреждений.

На волгоградца вышла полиция. Сбербанк пытался поначалу самостоятельно выяснить, кто же крадет персональную информацию их клиентов. Но служба собственной безопасности сделать это не смогла. Да и силовикам потребовался ни один день, чтобы понять, кто воришка. Хакер работал в сети под ником Антон 2131.

Уже известно , что молодой человек трудился сотрудником ООО НСВ (Национальная служба взысканий). Обзванивал клиентов, требовал вернуть долги. По предварительным данным, он за 40 тысяч смог хакнуть систему Сбербанка и взять оттуда личные данные тысяч людей, тоже самое он проделал и с другими банками.

24 октября молодого человека задержали. В отношении волгоградца возбудили уголовное дело по статье: собирание сведений, составляющую банковскую тайну, совершенную в корыстных интересах. Санкции статьи предусматривают штраф до полутора миллионов рублей либо лишение свободы до трех лет.

Известно, что Антон учился в Волгограде, а родом из области. Его отец работал прокурором Новоаннинского района, но уже давно ушел из надзорных органов, а сейчас трудится адвокатом. В сетях у коллектора несколько страниц и на них он представляется то сотрудником МВД, то аспирантом архитектурного вуза. В одном профиле много фото из путешествий, в том числе и снимок в мундире.