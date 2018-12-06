Педсостав школы-гимназии №37 в Волжском: Директора уволили из-за результатов на выборах

В Волжском вот уже не первый день обсуждают увольнение директора школы-гимназии №37 Елены Козловой. У нее закончился пятилетний договор с администрацией города, а новый чиновники решили не заключать. На защиту педагога встала вся школа: учителя, родители, выпускники. Они уверены, что при Елене Козловой их гимназия стала одной из лучших. А причина ухода сугубо политическая. О чем они и написали в петиции президенту

Елена Александровна стала директором пять лет назад, до этого много лет проработала учителем немецкого языка. Она сумела превратить подотчетное ей учреждение в одно из лучших в городе. Даже когда к школе присоединили гимназию, смогла четко организовать работу, сплотить коллектив.

- Во время выборов у нас в трех корпусах школы было четыре ТИКа. На двух из них победила «Единая Россия», а вот на шестом округе выиграл кандидат от коммунистов. Но это было вполне ожидаемо. Потому что ни один из кандидатов от «ЕР» на встречу с учителями и родителями не приходил. Они просто их не знали. Но почему то наверху решили, что проигрыш – это вина директора школы, - говорит Алла Аскерова, заместитель директора школы-гимназиии №37. - Других объяснений того, что с Еленой Александровной не продлили контракт, у нас нет. Она успешный руководитель. И очень обидно за коллегу, что с ней так поступили. Мы ходили в администрацию, пытались отстоять ее. Но как нам сказали: школа отлично работает, любой другой педагог с ней справится. А то, что наладила работу именно Елена Александровна, никого не интересует. Зачем убирать проверенного педагога?

Поддержали директора и родители.

- У нас дочка учится в этой школе. При Елене Александровне школа преобразилась. Прекратились благотворительные поборы, построили забор, обустроили волейбольную площадку, сделали освещение во дворе. Все родители расстроились, что убрали такого руководителя. Что будет сейчас – неизвестно, - говорит волжанка Татьяна Шевченко.

Сама Елена Александровна сейчас дома, приходит в себя.

- Если честно, очень обидно. Никто не объяснил причину, почему со мной не продлили договор. Разве я плохо работала? Если есть какие-то претензии – укажите их. Я взрослый адекватный человек, критику воспринимаю. Но со мной из начальства никто так и не побеседовал. Юридически они правы и все сделали по закону: предупредили о прекращении трудовых отношений за три дня.

Но впадать в уныние педагог не собирается.

- У меня учится дочка, ей нужно помогать. Поэтому в любом случае пойду работать, - говорит учитель.

Школа-гимназия №37 считается одной из лучших в Волжском.

Все защитники Елены Александровны надеются, что если их не услышали в администрации Волжского, то услышат в администрации президента, куда ушла петиция с просьбой вернуть директора в школу. За два дня под ней подписались 290 человек.

Правда, в администрации уверяют, что политика тут не причем.

- Я против какой-либо политизации этого вопроса. Я категорически против, когда в этом вопросе некие политические силы пытаются получить политические или социальные дивиденды. Объективное принятие условий есть и в начале и в конце договора. Трудовые отношения выстраиваются между работодателем и руководителем учреждения. После истечения срока договора право принятия решения о заключении нового остается за работодателем. Оказывать давление на реализацию этого права, по меньшей мере, не корректно, - рассказал начальник управления образования администрации города Волжского Александр Резников. - Срок трудового договора закончился – точка. Законодательство не нарушено. Начинается период, когда работодатель принимает решение, с кем он заключит следующий срочный трудовой договор. Любой работодатель заинтересован в том, чтобы выслушать мнения, но сегодняшняя ситуация давления на принятие решения – не допустима. Я считаю, что необходимо спокойно высказать мнения о деятельности руководителя учреждения, но не превращать это в политический демарш.

Кстати, в этом году все остальные директора школ Волжского останутся при местах – у них срок в пять лет еще не истек, досрочно расторгать договоры администрация не собирается. А вот что будет в следующем, пока никто сказать не может.