2019-12-16T18:07:20+03:00
Общество

В Волгоградской области учителя отстранили от работы за отрезанную ученику челку

Преподавателя русского языка из города Палласовка отстранили от работы на время служебной проверки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Родители и школа уже уладили конфликт.Родители и школа уже уладили конфликт.Фото: Александр КОЦ
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Прямо на уроке в присутствии одноклассников учитель русского языка взяла ножницы и подрезала восьмикласснику длинную челку. Произошло это в школе №2 города Палласовка Волгоградской области в пятницу, 13-го декабря. Мама мальчика обратилась в СМИ и история получила широкую огласку. Хотя, по словам директора школы, конфликт семья и учитель уладили в тот же день. Преподавателя на время отстранили от работы. Идет служебная проверка.

- Конфликт был исчерпан еще в пятницу, до того, как вся эта история получила широкую огласку в СМИ. Сейчас учебный процесс идет, учитель отстранена от работы, дети сидят на уроке зареванные. Неприятная ситуация. Я очень сожалею, что такое произошло в моей школе, - поделилась с корреспондентом «КП-Волгоград» директор школы Лидия Авдощенко.

По ее словам, класс, где учился Элхан, очень тяжелый. Пришел из коррекционной школы. Но подростка в классе никто не гнобил. А учитель Гульнара Мунтаева была их классным руководителем и принимала очень близко к сердцу все беды ребят.

- Она чрезмерно их опекала. Была как настоящая мать. Рюкзак порвался – она зашивает. Обувь порвалась – несет к сапожнику, кого-то подкармливала, Элхану уже и ногти стригла, теперь вот челка. Да и состригла она ему всего около полутора сантиметров сбоку - мы нашли волосы в ведре, - поясняет Лидия Васильевна.

- Учитель несколько месяцев просила подстричься, а он игнорировал. Даже родителям говорила сводить его в парикмахерскую, - рассказывают ученики школы.

Полностью же челку школьнику, по словам директора школы, обрезал уже кто-то другой.

- После этого мальчик пошел на шестой урок. Инспектор ПДН потом пришел - Элхан в последнее время сильно скатился. Мы его впервые на совет профилактики пригласили, хотели подтянуть, - рассказывает директор.

По ее словам, мать Элхана очень плохо говорит по-русски и ни разу в школу не приходила. Делами мальчика всегда занимался его отец.

Когда история попала в СМИ, отец тут же отправился в школу. Было это вечером в пятницу 13-го.

- Мы тут все сразу все порешали, родители и учитель помирились, Элхана уже к тому времени постригли в парикмахерской. Затем родители отправились к начальнику отдела образования, написали, что никаких претензий к учителю они не имеют, - уверяет директор школы. - А уже после началась вся эта шумиха. Вчера вот вмешалась Азербайджанская диаспора. Все зашло слишком далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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