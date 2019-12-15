Под Волгоградом учительница остригла восьмикласснику длинную челку

Инцидент случился 13 декабря в школе №2 в городе Палласовка Волгоградской области прямо на уроке: учительница взяла ножницы и при всем классе подрезала восьмикласснику Эллхану Н. длинную челку. Это случилось на глазах более десятка одноклассников, мальчик почувствовал себя униженным и рассказал обо всем маме, а та обратилась в СМИ. Огласка получилась, но общественность разделилась на два лагеря. Одни считают, что педагог не имела права притрагиваться к школьнику, другие – ребенок сам довел женщину до крайностей.

Главная участница конфликта – учительница литература и русского языка, по совместительству заведующая библиотекой. Многие отзываются о ней положительно, но не скрывают: между ней и Эллханом давно испортились отношения из-за неопрятного вида. Ученик, по мнению педагога, отрастил челку, которая портила зрение и мешала учебному процессу.

- Учитель несколько месяцев просила подстричься, а он игнорировал. Даже родителям говорила сводить его в парикмахерскую, - рассказывают ученики школы.

Дети, которые были на уроке и все видели своими глазами, делятся в соцсетях:

- Это было перед мои глазами, я видела сама сколько она ему отрезала - там было 2 миллиметра.

На фото, которые сделали позже родители, у мальчика отсутствует приличная часть челки. Хотя длина в данном случае не играет роли и при любом раскладе педагогу придется понести ответственность за столь эмоциональный поступок. Правда, на уровне школы, так как мама мальчика писать заявление в полицию отказалась.

- В день конфликта сотрудники ПДН провели беседу с учителем, учеником и его мамой. Родитель школьника пояснила, что претензий к школе не имеет и заявление не написала, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.