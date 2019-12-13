Волгоград простился с погибшей в ДТП семьей врачей Соловьевых

Они были счастливы и умерли в один день. В пятницу, 13 декабря 2019 года более пятисот волгоградцев собрались на центральном – Димитриевском кладбище Волгограда, чтобы проводить в последний путь трагически погибшую в ДТП семью врачей Соловьевых. Друзья и знакомые, коллеги и пациенты, родные и близкие основателя клиники «Движение» Олега Соловьева, его супруги Елены Соловьевой, дочери Ирины и ее мужа Владислава Пылаева. Для всех пришедших на похороны случившееся стало шоком. Хоронили погибших в жуткой аварии в закрытых гробах.

Людей было очень много.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Так получилось, наверное, потому что Олег Соловьев слишком любил свою семью. И ушли они все вместе. Самым большим памятником ему будет благодарность, любовь и память в сердцах его пациентов. Этот памятник никогда не разрушится, никогда не исчезнет с лица земли. Это самое важное, что может сделать доктор на этом свете, - говорят коллеги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/749553" frameborder="0"></iframe> Похороны погибших в жутком ДТП под Борисоглебском врача Олега Лениановича Соловьева и его семьи.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Цветы, слезы, море теплых слов. Ритуальные залы не смогли бы вместить столько людей, поэтому церемонию прощания устроили прямо на улице. На входе на Димитриевское кладбище установили специальные шатры. Любой мог подойти к микрофону и излить свою боль от потери друзей, коллег и близких. Персонал клиники «Движение» пришел на похороны коллег в полном составе.

Четыре человека из одной семьи погибли в один миг.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Олега Лениановича Соловьева называют врачом от бога. Кандидат медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения, клинику «Движение» он основал в 1992 году. А когда выросли дети, она стала семейной клиникой. Сын Алексей Олегович работает в ней бариатрическим хирургом. В клинике трудится и его жена Галина. С 2017 года пришла работать к отцу и дочь Ирина Пылаева. Она и ее муж Владислав недавно отметили 5-летнюю годовщину. Зимой собирались в романтическое путешествие в Париж.

Олег и Елена Соловьева, Ирина и Влад Пылаевы жили счастливо и умерли в один день.

9 декабря Олег Соловьев отметил 60-летний юбилей. Вместе с семьей собрались в небольшой отпуск. До Москвы добраться решили на микроавтобусе. Но до места назначения так и не добрались. Был сильный туман. У села Ульяновка в Воронежской области водитель микроавтобуса пошел на обгон и врезался в грузовик, потом машину отбросило назад на «десятку». Выжил в аварии лишь младший Соловьев – Алексей. Он тоже пришел проводить родных в последний путь.

Хоронили погибших в закрытых гробах.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/748856" frameborder="0"></iframe> В жуткой аварии на воронежской трассе погибла семья из Волгограда.

«Олег Ленианович всегда излучал тепло, был душой любой компании. Он был прекрасным, грамотным и опытным врачом, всегда занимался изучением последних новостей медицины, его методики вызывали уважение во всём медицинском мире. И он, и его семья очень любили жизнь. Этот дом был полон счастья. Больно, обидно и очень жутко. Несправедливо, так не должно быть», - считает друг семьи Армен Оганесян.

Под Воронежем погиб основатель волгоградской клиники Олег Соловьев. 9 декабря он отметит свое 60-летие.2019.11.21 Клиника Движение teaser

По факту аварии, в которой погибли пять человек, возбудили уголовное дело. Если в ходе расследования не появится никаких новых сведений, отвечать за ДТП будет некому. Водитель «Пежо», в котором ехала семья Соловьевых, погиб вместе с ними.

Похоронили всех на Димитриевском кладбище.

"Комсомольская правда" соболезнует родным, друзьям и близким погибших.