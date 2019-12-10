2019-12-10T16:19:10+03:00
Происшествия

В жутком ДТП под Борисоглебском погибла семья руководителя клиники "Движение" Олега Соловьева

Муж с женой, их дочь с зятем и сын ехали из Волгограда в Москву
Екатерина МАЛИНИНА
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В аварии погибли пять человек. Фото: ГУ МВД по Воронежской областиВ аварии погибли пять человек. Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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10 декабря под городом Борисоглебском Воронежской области произошла жуткая авария. В 11-30 на 622 километра дороги "Москва-Астрахань" микроавтобус «Пежо» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, а затем с «десяткой». На дороге стоял сильный туман. Водитель рискнул, пошел на обгон - не увидел встречную легковушку. Пять человек скончались на месте. Двое попали в больницу: водитель легковушки и один из пассажиров «Пежо».

Эта авария стала страшной трагедией для многих волгоградцев. Ведь в микроавтобусе находилась семья Олега Соловьева – руководителя одной из крупнейших частных клиник Волгограда «Движение».

Олег Соловьев с супругой Еленой. Фото: соцсети

Олег Соловьев с супругой Еленой. Фото: соцсети

Погибли Олег Соловьев, его супруга Елена Соловьева, их дочь Ирина Пылаева с супругом Владом и водитель машины. Сын Алексей Соловьев выжил. Сейчас он и еще один волгоградец (за рулем ВАЗа был уроженец нашей области) находятся в больнице. Их состояние стабильное.

В жуткой аварии на воронежской трассе погибла семья из Волгограда.

Олег Ленианович 9 декабря отметил свой 60-летний юбилей. Поздравления медику пришли со всех уголков страны: от благодарных пациентов и коллег-врачей. На сайте клиники висит ролик, в котором признание заслуг и уважение к хорошему человеку. Скорее всего, семья взяла микроавтобус, чтобы отправиться в путешествие – отметить юбилей.

Ольга и Влад по вечерам преподавали в школе социальных танцев. Фото: соцсети

Ольга и Влад по вечерам преподавали в школе социальных танцев. Фото: соцсети

Сын и дочь Олега Соловьева также работали в его клинике врачами. 26-летняя Ирина косметологом, Алексей - хирург. Кстати, Ирина вместе с мужем Владом также преподавали в школе социальных танцев: оба увлекались сальсой.

Алексей Соловьев сейчас находится в больнице. Фото: соцсети

Алексей Соловьев сейчас находится в больнице. Фото: соцсети

"У нас нет слов, чтобы выразить эту боль, этот шок... Мы не хотим верить. Они любили жизнь как никто другой, они очень хотели жить. Помним. Любим. Скорбим", - делятся горем их друзья.

"Комсомольская правда" выражает соболезнование родным и близким погибшей семьи.

Под Воронежем погиб основатель волгоградской клиники Олег Соловьев. 9 декабря он отметит свое 60-летие.2019.11.21 Клиника Движение teaser

ИСТОЧНИК KP.RU

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