Выжившего в жутком ДТП врача Алексея Соловьева перевезли в Волгоград

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-12T13:31:02+03:00

Прощание с основателем клиники «Движение» Олегом Соловьевым и его семьей пройдет 13 декабря в Волгограде

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Поздней ночью врача Алексея Соловьева, выжившего в жутком ДТП под Борисоглебском, перевезли из Воронежской области в Волгоград. Сейчас его состояние опасений не вызывает. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, перевозили пострадавшего на скорой помощи. Состояние Алексея Олеговича медики расценивают как средней степени тяжести, поэтому ни реанимобиль, ни санавиация не использовались. Продолжат его лечение в 25-й больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/748856" frameborder="0"></iframe> В жуткой аварии на воронежской трассе погибла семья из Волгограда.

Авария на трассе Москва - Астрахань с микроавтобусом, грузовиком и легковушкой унесла жизни четырех человек из семьи Соловьевых. Погибли основатель клиники «Движение» Олег Соловьев, его жена Елена, дочь Ирина Пылаева (она также работала в клинике) и ее супруг Владислав Пылаев. Накануне Олег Ленианович отметил 60-летний юбилей и в вместе родными отправился на отдых. Прощание с семьей Соловьевых - Пылаевых состоится 13 декабря 2019 года. Похороны состоятся на центральном - Димитриевском кладбище Волгограда.

Под Воронежем погиб основатель волгоградской клиники Олег Соловьев. 9 декабря он отметит свое 60-летие.2019.11.21 Клиника Движение teaser

ИСТОЧНИК KP.RU