2019-12-12T13:31:02+03:00
Общество

Выжившего в жутком ДТП врача Алексея Соловьева перевезли в Волгоград

Прощание с основателем клиники «Движение» Олегом Соловьевым и его семьей пройдет 13 декабря в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Алексей Соловьев сейчас находится в 25-й больнице Волгограда. Фото соцсетиАлексей Соловьев сейчас находится в 25-й больнице Волгограда. Фото соцсети
Изменить размер текста:

Поздней ночью врача Алексея Соловьева, выжившего в жутком ДТП под Борисоглебском, перевезли из Воронежской области в Волгоград. Сейчас его состояние опасений не вызывает. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, перевозили пострадавшего на скорой помощи. Состояние Алексея Олеговича медики расценивают как средней степени тяжести, поэтому ни реанимобиль, ни санавиация не использовались. Продолжат его лечение в 25-й больнице.

В жуткой аварии на воронежской трассе погибла семья из Волгограда.

Авария на трассе Москва - Астрахань с микроавтобусом, грузовиком и легковушкой унесла жизни четырех человек из семьи Соловьевых. Погибли основатель клиники «Движение» Олег Соловьев, его жена Елена, дочь Ирина Пылаева (она также работала в клинике) и ее супруг Владислав Пылаев. Накануне Олег Ленианович отметил 60-летний юбилей и в вместе родными отправился на отдых. Прощание с семьей Соловьевых - Пылаевых состоится 13 декабря 2019 года. Похороны состоятся на центральном - Димитриевском кладбище Волгограда.

Под Воронежем погиб основатель волгоградской клиники Олег Соловьев. 9 декабря он отметит свое 60-летие.2019.11.21 Клиника Движение teaser

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
65 километров: столько новых дорог построят в Волгоградской области в 2020-м
В Волгограде будут судить бизнесвумен, которая миллионами воровала электроэнергию
Пострадавшим из опрокинувшегося под Волгоградом автобуса выплатят по 2 миллиона рублей
В Астрахани женщина упала в открытый люк и разбилась насмерть
Погибшую в ДТП семью врачей Соловьевых похоронят 13 декабря
В Волгограде насильник, убегая от полиции, выпрыгнул со второго этажа
Волгоградское УФСБ возглавил Игорь Голдобин
За 9 месяцев 2019 года 20 крупнейших брокеров смогли заработать более 12,67 млрд рублей
У Астраханки через мобильный банкинг украли 9,5 миллионов рублей
Прокуратура наказала волгоградскую школу за холод и болеющих детей
В Волгограде медсестра и врач пошли под суд за торговлю медсправками
В Астрахани бывшего министра экономразвития области посадили на 6 лет
Под Волгоградом водителя «Дэу» занесло на мокрой дороге в кювет