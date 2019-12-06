Погибший после ДТП в Англии миллиардер Дмитрий Обретецкий начинал с торговли едой и алкоголем

Одного из богатейших бизнесменов Волгограда Дмитрия Обретецкого, который погиб в результате ДТП в пригороде Лондона, еще не предали земле. Вечером 25 ноября бизнесмен гулял со своим лабрадором на Уоррен-Лейн неподалеку от своего дома в городке Оксшотт в графстве Суррей, когда на его пути столкнулись три автомобиля. Российский миллиардер оказался под колесами одной из машин. Врачи неделю боролись за его жизнь, но он так и не пришел в себя. Сердце Дмитрия Обретецкого остановилось 30 ноября, но дата и место похорон бизнесмена до сих неизвестны.

- Мы с ним общались до последнего. Я удивился, когда он не ответил на мои сообщения 28 ноября. А в воскресенье узнал печальную новость. До сих пор непонятно, где похоронят Диму - в Лондоне или в Волгограде. Как только станет известно, я обязательно поеду на похороны, - рассказал «КП-Волгоград» близкий друг бизнесмена.

В том ДТП погиб и любимый лабрадор Обретецкого Оскар. Фото: соцсети

В 90-Х НА ОПТОВКЕ ТАСКАЛИ ЯЩИКИ С ВОДКОЙ

Многие друзья и знакомые говорят об Обретецком с теплотой, при этом признают: руководителем он был довольно жестким и принципиальным. А начиналось все в далеких 90-х в Волгограде с оптовой торговли продуктами и алкоголем. Дмитрий и несколько его друзей, которые сейчас тоже имеют бизнес с миллиардным оборотом, сами таскали ящики с едой и водкой.

Дмитрий Обретецкий родился 5 февраля 1970 года. Рос в простой небогатой семье. Окончил волгоградский вуз, получил экономическое образование. В 1991 году, еще в студенческие годы, зарегистрировал предприятие «Магнат», которое специализировалось на операциях на фондовом рынке. Позднее компания сделала ставку на торговлю алкоголем.

- Он сам себя сделал. Начинал, как это тогда модно было, с продуктов питания. В оптовой торговле тогда все занимались алкоголем. Я с ним познакомился в 1993-м, тогда «Магнат» был маленькой компанией с пятью - семью сотрудниками и крохотным офисом на улице Рокоссовского Потом он заключил контракт с Кэдбери. А в 1997 ему удалось выиграть тендер компании Procter&Gamble на право быть дистрибьютором продукции на территории Волгоградской, Астраханской областей и республики Калмыкия, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» друг Обретецкого.

После бизнесмен твердо встал на путь дистрибуции. Бизнес стал активно развиваться. Позже появились логистическое и рекламные направления.

- Это была американская школа продаж, компания P&G активно обучала партнеров и Дима все это впитывал и применял на практике. Сам много учился, посещал всевозможные тренинги, приглашал известных коучей на свое предприятие в Волгоград. Он сам прилагал титанические усилия и от своих сотрудников требовал того же, - отмечают партнеры Обретецкого.

Обретецкий с сыном в Аргентине. Дмитрий любил путешествовать. Фото: соцсети

СТРАСТНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК

Дмитрий Обретецкий последние семь лет жил в Великобритании. Семья обосновалась в большом особняке в престижном пригороде Лондона. Основные компании группы «Магнат» зарегистрированы в Волгограде и Свердловской области. Бизнес давно разросся на всю страну. Выручка «Магната» в 2018 году превысила 9 миллиардов рублей. А вот в строительном бизнесе Обретецкому не везло.

Эти кадры облетели весь мир и сделали Обретецкого знаменитым. Скрин трансляции. Первый канал

Дмитрий Обретецкий был весьма замкнутым человеком. Отдушиной для него были путешествия и футбол. Как страстный болельщик и патриот России Дмитрий прославился во время Евро-2008. На матче четвертьфинала между сборными России и Нидерландов, миллиардер вместе с сыном оказался на трибуне голландских фанатов. Да еще и развернул триколор с надписью Волгоград. Тот матч завершился победой российской команды со счетом 3:1, а кадры и фото Обретецкого облетели весь мир.

Это фото сделано уже в Бразилии. Фото: соцсети

СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Полиция графства Суррей до сих пор расследует обстоятельства ДТП, в результате которого погиб Дмитрий Обретецкий и разыскивает свидетелей и записи с видеорегистраторов. Тем временем семья миллиардера обратилась к общественности.

«Мы просим людей не спекулировать на обстоятельствах инцидента» и «уважать нашу частную жизнь», - сделала заявление через полицию семья погибшего бизнесмена Дмитрия Обретецкого. Родственники просят не строить загадок и дождаться окончания расследования. Ранее в британских таблоидах появились статьи о «загадочной гибели русского миллиардера» и предположения, что авария могла быть неслучайной.

Тем временем в принадлежащей Обретецкому группе компаний «Магнат» смерть владельца назвали «невосполнимой потерей». «Отсутствие собственника не влияет на выстроенные в течение 28 лет существования компании операционные бизнес-процессы, - говорится в официальном комментарии.

У Дмитрия Обретецкого осталось трое детей. Старшему сыну Илье 22 года, есть и две дочери – 18-летняя Татьяна и 16-летняя Эвелина.